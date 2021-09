Zwischen Klassik und Jazz. Ein Konzert mit dem »In Motion Trio«

Am Samstag, den 9. Oktober 2021, 16.00 Uhr, lädt die Theologische Hochschule Friedensau in die Arena Friedensau, Waldring 10, 39192 Möckern-Friedensau, zum Konzert mit dem Trio »in motion« ein. Eine Voranmeldung wird erbeten über: michelle.koch@thh-friedensau.de oder über Telefon 03921 916-130. Es finden die 3-G-Regeln Anwendung (geimpft, getestet, genesen). Bitte bringen Sie entsprechende Nachweise mit. Der Eintritt ist frei. Das Konzert kann auch über YouTube angeschaut werden: https://youtu.be/IkCUhiHWUPU Das Ensemble »in motion« interpretiert in diesem Konzert einen Instrumental-Mix mit Elementen von Klassik bis Jazz. Die Klangbilder entstehen im gemeinsamen Musizieren von Heike Wetzel (Flöte), Wolfgang Zerbin (Piano) und Helmut Kandert (Drums, Percussion). „Durch ihre Moderationen werden Stimmungen und Bilder der Kompositionen intensiver wahrnehmbar, und die Musik berührt den Zuhörer auf einer sehr persönlichen Ebene“, so formulieren es Pressestimmen. Die Künstler selbst versprechen ein Konzert, das in Erinnerung bleiben und unser Leben bereichern wird ( www.inmotiontrio.com ).Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Frei­kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – und ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden: https:// www.thh-friedensau.de