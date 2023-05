„Woche der Kulturen“ vom 7. bis 14. Mai 2023 in Friedensau

om 7. bis 14. Mai 2023 laden die Studierenden der Theologischen Hochschule Friedensau zu einer Woche der Kulturen ein. Dazu sind mehrere Veranstaltungen geplant. Den Auftakt bildet ein Fußballturnier am Sonntag, 7. Mai 2023, 15.00 Uhr, auf dem Fußballplatz „An der Ihle“ in Friedensau mit anschließender Siegerehrung. Am Mittwoch, 10. Mai 2023, 9.50 Uhr, findet die Begegnung unter dem Wort in der Kapelle statt – eine wöchentliche Pause mit Andachtswort; am Abend ein Konzert „In 80 Minuten um die Welt“, ebenfalls in der Kapelle, An der Ihle 5, 39291 Möckern-Friedensau. Am Donnerstagabend steht „Spiel und Spaß“ um 18.30 Uhr in der Sporthalle auf dem Programm, angeboten von Hanna Arhin-Sam, der Mitarbeiterin der Hochschule, die sich speziell mit Angelegenheiten der internationalen Studierenden befasst und die die „Woche der Kulturen“ mit organisiert.



Am Freitagabend, 12. Mai, 19.30 Uhr, wird zum traditionellen Shabbat Shalom in die Kapelle eingeladen, das von Studierenden mit Liedern, Texten und einem Andachtsteil gestaltet wird. Am Samstag, 13. Mai, 10.00 Uhr, findet in der Kapelle ein Gottesdienst in deutscher/englischer Sprache (mit jeweiliger Übersetzung) statt. Am Samstagabend, 19.00 Uhr, bieten die Studierenden einen Filmabend an. Den Abschluss bildet am Sonntag, 14. Mai, ab 15.00 Uhr, in der Kulturscheune ein „Fest der Kulturen“ mit einem international ausgerichteten Programm der Studierenden. Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Da in diesem Jahr keine Fördermittel eingeworben werden konnten, bitten die Studierenden um eine großzügige finanzielle Spende zur Begleichung der Aufwendungen für Kostproben und Snacks zum „Fest der Kulturen“. Die nächste Woche der Kulturen ist für den 20. bis 26. Mai 2024 geplant.



An der Theologischen Hochschule Friedensau als einer staatlich anerkannten Hoch­schule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend oder auch in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Rund 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Studieninteressierte sind eingeladen, sich zu Schnuppertagen anzumelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenzulernen.