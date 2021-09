Wintersemester 2021/22 an der Theologischen Hochschule Friedensau beginnt

Mit einer Ansprache begrüßt am Montag, den 4. Oktober 2021, 9.00 Uhr, in der Kapelle Friedensau der Rektor der Theologischen Hochschule Friedensau (ThHF), Prof. Dr. phil. Roland Fischer, die neuen Studierenden. Damit wird das Studienjahr 2021/22 feierlich eröffnet; der Eröffnung folgt das Prozedere der Einschreibung.Zum traditionellen kulinarischen Willkommen ab 8.00 Uhr, dem Begrüßungsfrühstück in der Mensa der Hochschule, wird ein Frühstück zum Thema „Come together“ angeboten. Alexander Helmeke, der Leiter der Mensa und sein Team, stellen ein paar kulinarische Überraschung in Aussicht. Am Abend folgt in der Kulturscheune ein Welcome-Dinner für die neuen Studierenden und die Dozentinnen und Dozenten der Hochschule. Bei dieser Gelegenheit ist ein erstes Kennenlernen möglich.52 Studierende beginnen ihr Studium zum Wintersemester 2021/22 an der ThHF im B.A.-Studiengang Theologie sowie in den Masterstudiengängen International Social Sciences, Musiktherapie, Counseling, im deutsch- und englischsprachigen Studiengang Theologie sowie im Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘. Die neuen Studierenden kommen aus 23 verschiedenen Ländern: aus Äthiopien, Angola, Belgien, Brasilien, Burundi, Deutschland, Frankreich, Ghana, Indien, Iran, Irland, Kamerun, Kongo, Kuba, Nepal, Nigeria, Tansania, Ruanda, Schweiz, Spanien, Syrien, Tschechien und den USA.Zeitgleich starten 16 Teilnehmer von „1Year4Jesus“. Dies ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), das jungen Menschen nach ihrem Schulabschluss die Möglichkeit eröffnet, sich sozial-diakonisch und missionarisch in lokalen Projekten, aber auch überregional zu engagieren. Erste theoretische und praktische Grundlagen erhalten sie an der Theologischen Hochschule Friedensau.Die Gruppengrößen und räumlichen Gegebenheiten auf dem Campus Friedensau erlauben es, unter Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften wie der 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) das Wintersemester 2020/21 zu beginnen.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Träger­schaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. Mehr als 30 Nationen leben in Friedensau. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen: https:// www.thh-friedensau.de