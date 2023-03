Weiterbildungsangebot „Musikinstrumenten-Werkstatt“

Am Freitag, den 30. Juni 2023, 9.00 bis 15.00 Uhr, findet in der Aula auf dem Hochschulcampus der Theologischen Hochschule Friedensau eine Weiterbildungs­veranstaltung zum Thema „Musikinstrumenten-Werkstatt“ statt. Die Weiterbildung leiten Prof. Dr. Petra Jürgens und Dr. Regina Lorek; sie lehren beide im M.A.-Studiengang Musiktherapie. Die Veranstaltung richtet sich an künftige Therapeut/innen, Erzieher/innen, in der Sozialen Arbeit Tätige, Grundschullehrer/innen, Ergo­therapeut/innen. Die Teilnahmegebühren betragen 72 Euro (inkl. Material). Anmeldung bis 16. Juni 2023 über: https://www.thh-friedensau.de/weiterbildung . Adresse: Theologische Hochschule Friedensau, Aula, An der Ihle 2, 39291 Möckern-Friedensau.Klangwerkzeuge, die die Welt in Schwingung versetzen, finden sich allerorten. Zu ent­decken sind sie in der eigenen Stimme, am eigenen Körper, in Gegenständen und nicht zuletzt in Instrumenten, die eigens zum Musizieren hergestellt werden. Das Seminar bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spielraum, die Lust am Probieren und Erzeugen von Klangspuren gewissermaßen am eigenen Leib zu erfahren. Bekannte und exotische, einfache und wertvolle Instrumente, zarte Saiten und dickes Fell finden sich im Musiktherapiekabinett und können ausprobiert werden. Beim Bau von einfachen Instrumenten aus Alltagsmaterial wird gemeinsam über den je eigenen Aufforderungs- und Spielcharakter und deren Einsatz philosophiert. Schließlich erklingen Trommel­orchester, Möhrenflöten und Harfenquintett. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen einen gut „gefüllten Klangkoffer“ mit nach Hause nehmen.Die Anreise nach Friedensau ist mit der Deutschen Bahn bis Burg bei Magdeburg möglich (im Anschluss mit ÖPNV bis Friedensau: https://www.insa.de/ ) oder mit dem Auto.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Rund 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Schnupper­tagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.