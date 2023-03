Weiterbildungsangebot „Mit Musik Demenz(en) begegnen“

Am Donnerstag, den 20. April 2023, 11.30 bis 18.00 Uhr, findet in der Aula auf dem Hochschulcampus der Theologischen Hochschule Friedensau eine Weiterbildungs­veranstaltung zum Thema „Mit Musik Demenz(en) begegnen“ statt. Die Referentinnen sind Prof. Dr. Petra Jürgens und Dr. Regina Lorek; sie lehren beide im M.A.-Studiengang Musiktherapie. Die Veranstaltung richtet sich an angehende Therapeutinnen, Pflege- und Betreuungskräfte, in der Sozialen Arbeit Tätige, an Ehrenamtliche im Besuchsdienst und in der Alltagsbegleitung sowie Angehörige an Demenz erkrankter Menschen. Die Teilnahmegebühren betragen 42 Euro.über: https://www.thh-friedensau.de/weiterbildung . Adresse: Theologische Hochschule Friedensau, Aula, An der Ihle 2, 39291 Möckern-Friedensau.Der Alltag von und mit altersdementen Menschen kann vielfältige Herausforderungen und Defiziterfahrungen bereithalten. Vielleicht haben Sie davon gehört oder selbst erlebt, welche wandelnden Kräfte Musik da entfalten kann: Menschen, die ihren eigenen Namen vergessen haben, erinnern auch noch die sechste Strophe eines Volksliedes, sind plötzlich wacher (oder auch entspannter) und können Erlebnisse erzählen, nehmen Kontakt mit anderen auf und bekommen Lust auf Bewegung!Musik kann hörend und spielend eingesetzt werden, um die Lebensqualität Demenz­erkrankter und der sie begleitenden Menschen zu verbessern. Entlang der Symptomatik verschiedener demenzieller Erkrankungen und den Bedarfen professioneller und familiärer Begleiter/innen werden in der angebotenen Weiterbildung die vielfältigen Möglichkeiten musikalischer Angebote betrachtet und ausprobiert.Die Anreise nach Friedensau ist mit der Deutschen Bahn bis Burg bei Magdeburg möglich (im Anschluss mit ÖPNV bis Friedensau: https://www.insa.de/ ) oder mit dem Auto.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Rund 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Schnupper­tagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.