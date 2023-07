Vorankündigung: Late Summer School »Auf-Takt« in Friedensau

Von Montag, den 18. September 2023, bis Donnerstag, den 21. September 2023, findet am Institut für Musiktherapie der Theologischen Hochschule Friedensau (ThHF) eine Late Summer School statt, zu der speziell Interessierte am Masterstudiengang Musiktherapie eingeladen sind. Das Thema lautet „Auf-Takt – das Einmaleins der Musiktherapie“. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich: thh-friedensau.de/auf-takt.Die Summer School 2023 wird das Spektrum musiktherapeutischer Handlungsformen vorstellen. Die beiden Wissenschaftlerinnen, Frau Prof. Dr. Petra Jürgens (Leiterin des Studiengangs M.A. Musiktherapie) und Frau Dr. Regina Lorek (Dozentin M.A. Musiktherapie), die beide an der ThHF tätig sind und die Late Summer School veranstalten, beschreiben das vielfältige Programm so: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren spielerisch die Kunst, den Zauber und die Wirkungsweise musiktherapeutischer Handlungsformen. Ge­meinsam wird improvisiert, gemalt, gestaltet, gesungen.“ Die Veranstaltung ist gleichzeitig vorbereitender Auftakt zum Wintersemester 2023/24. Die Tagungsgebühr beträgt 349,00 EUR, die angehenden Studierenden nach Immatrikulation in den Studiengang 2023/24 gutgeschrieben werden kann.Die Summer School findet auf dem Campus in Friedensau zwischen Bibelgarten, Bibliothek, Gästehaus, Kapelle und Kulturscheune statt. Es besteht die Möglichkeit zum Austausch und zur Pflege von Kontakten, die Gelegenheit zu Tennis, Tischtennis, Freiluftschach oder Spaziergängen auf einem Campus, der zu den schönsten in Deutschland zählt. Die Verpflegung ist vegetarisch, auf Wunsch auch vegan. Das detaillierte Programm und die jeweiligen Kosten sind auf der Webseite zu finden: www.thh-friedensau.de/... Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozial­wesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden: https:// www.thh-friedensau.de