Symposium "Adventistische Interpretationen biblischer Apokalyptik"

Vom 26. bis 29. April 2021 findet am Fachbereich Theologie ein Symposium mit dem Thema: „Das Reich Gottes ist nahe. Adventistische Interpretationen der biblischen Apokalyptik“ statt. Es ist eine Veranstaltung des Instituts für adventistische Geschichte und Theologie (IAS). Es wird online durchgeführt und von Prof. Rolf Pöhler geleitet. Die Tagungssprache ist Englisch; die Referate und Diskussionen werden ins Deutsche übersetzt.22 internationale Referenten sprechen auf dem Symposium vor rund 200 angemeldeten internationalen Teilnehmern. Es ist Gelegenheit, die Vielfalt, Kontinuität und unter­schiedlichen Perspektiven adventistischer Interpretation biblischer Apokalyptik zu betrachten und zu diskutieren. Die Referate von adventistischen Bibelwissenschaftlern, Historischen, Systematischen und Praktischen Theologen bieten die Grundlage für den Austausch untereinander. Die Teilnahme am Online-Symposium ist kostenlos; um eine Spende wird gebeten. Anmeldung und detailliertes Programm: https://www.thh-friedensau.de/anmeldung-ias21/ Mit Rücksicht auf internationale Zeitzonen findet das Symposium nachmittags und abends zwischen 15 und 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. 38 Nationen sind unter den Studierenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Online-Infotagen anmelden, dabei die Studieninhalte und den Campus kennenlernen.