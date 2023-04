Start des Vorverkaufs: Das Oratorium „Messias“ am 17. Juni 2023 in Friedensau

Am Samstag, den 17. Juni 2023, 19.00 Uhr, wird in der Arena Friedensau, Waldring 10, 39291 Möckern-Friedensau, das Oratorium „Der Messias“ aufgeführt. Es singen der Mitteldeutsche Motettenchor und der LandesChor der Adventgemeinde in Berlin-Mitteldeutschland – bestehend aus 115 Sängerinnen und Sängern –, die Solisten Clara-Sophie Rohleder (Sopran), Sandra Marks (Alt), Michael Zabanoff (Tenor) und Gotthold Schwarz (Bass). Sie werden begleitet von einem Kammerorchester unter der Leitung von Landeskirchenmusiker Wilfried Scheel (Erfurt). Tickets sind erforderlich. Die Preise im Vorverkauf: 19 Euro | ermäßigt *14 Euro (Rentner, Azubis, Schwerbeschädigte) bzw. **8 Euro (Schüler, Studenten, Bürgergeldempfänger); Kinder bis 10 Jahre sind frei. Der Online-Vorverkauf läuft ab sofort über www.cvents.eu (Stichwort: Messias). Tickets sind in der Friedensauer Bibliothek, Ahornstraße 3, und in Burg bei Rotfuchs, Magdalenen­platz 2, 39288 Burg, während der jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich.Es ist sicher eines der weltweit populärsten Chorstücke: das „Halleluja“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Der Messias“. Dieses Werk für Soli, Chor und Orchester begeistert immer wieder aufs Neue. „Hinsichtlich der kompositorischen Vielschichtig­keit, aber auch der enormen Kraft, die in Händels Musik steckt, hält man es kaum für möglich, dass dieses großartige Werk in einer Zeit der tiefsten persönlichen Krise seines Komponisten entstand“, so erklärt Landeskirchenmusiker Wilfried Scheel, Dirigent und Leiter dieses Projekts den durchlittenen Weg im Schaffensprozess des Komponisten. „Die theologische und musikalische Beschäftigung mit diesem Werk führt ins Zentrum christlichen Glaubens. Für Georg Friedrich Händel kam das Komponieren des ‚Messias‘ einer Gottesbegegnung gleich. Er schuf ein Werk, das Musizierende wie Hörende zu berühren vermag und den Glauben an Jesus Christus vertiefen kann.“ Nach zwei Jahren pandemiebedingter Chorabstinenz und zahlreichen intensiven Proben soll nun das Oratorium aufgeführt werden. 1.500 Sitzplätze in der modernen, überdachten und beheizbaren Arena stehen zur Verfügung. Herzliche Einladung zu einem musikalischen Höhepunkt des Sommers 2023 in Friedensau!Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Rund 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Schnupper­tagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.