Spiel und Spaß rund um die Bibel – die GospelGames kommen nach Friedensau

Wer spielt gerne Gesellschaftsspiele? Und wer möchte Spiel und Spaß mit der Bibel, dem Glauben, dem Evangelium, mit Freude und Freundschaften verbinden? Dann seid dabei, wenn wir am Reformationstag in Friedensau die GospelGames spielen!Am Montag, 31. Oktober 2022, von 17.00 bis 22.00 Uhr, findet in der Hochschulbibliothek ein Spieleabend statt, der sich rund um die Bibel dreht. Vom einfachen Quartett, über biblische Knobeleien und dem 1000-Teile-Puzzle „Gottes Bibliothek“ bis zum Strategiespiel ist alles dabei. Teilnehmen können Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung bis zum 30. Oktober 2022 wird gebeten über Bib.Veranstaltungen@thh-friedensau.de oder telefonisch über 03921 916-135.Pastor Johannes Fähndrich (Magdeburg), dem dieser Abend und die Zusammenstellung der Spiele zu verdanken ist, zählt selbst zu den christlichen Spieleautoren. Er führt den Abend mit einem biblisch-kreativen Spiel ein. Danach kann jeder nach Herzenslust alles ausprobieren.Der geplante Ablauf des Abends sieht so aus: 17.00 Uhr Einführung in die christliche Brettspiel-Community und die Autorengemeinschaft GospelGames. Einstieg mit dem Spiel „Der große Andachtspreis“ – einem Wettspiel in zwei Gruppen, inklusive biblischer Andacht | 17.30 Uhr Vorstellung von acht verschiedenen christlichen Spielen und einem 1000-Teile-Puzzle „Gottes Bibliothek“ | Ab ca. 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit, alle Spiele auszuprobieren. | Ab ca. 20.30 Uhr kann eine kleine Gruppe (bis fünf Personen) das biblische Rollenspiel „Die Gilde Zeit und Ewigkeit“, das sich noch in Entwicklung befindet, ausprobieren (ein Interesse bitte bei der Voranmeldung ansagen, um gegebenenfalls einen zweiten Spielleiter einsetzen zu können).Weitere Informationen zu GospelGames sind auf der ehrenamtlich geführten Plattform für Rezensionen christlicher Spiele und einem Netzwerk für christliche Spielefans zu finden, der auch christliche Spieleautoren angehören: www.GospelGames.de Austragungsort der GospelGames am Reformationstag 2022 ist die Bibliothek der Theologischen Hochschule Friedensau, Ahornstraße 3, in 39291 Friedensau. Hier finden in Abständen Aus­stellungen, Lesungen, Vorträge und andere mit dem Medium Buch verbundene Veranstaltungen statt. In dem modernen Gebäude, das markant den Ort Friedensau prägt, findet sich ein vielfältiges Angebot mit über 150.000 Medien, darunter wissenschaftliche Monografien und Zeitschriften, Noten und Liederbücher, Musik und Filme, Unterhaltungsliteratur sowie Kinder- und Jugendbücher. Durch den möglichen Zugriff auf Online-Datenbanken und elektronische Zeitschriften wird der physische Bestand vergrößert. Die Bibliothek kann von jedermann genutzt werden; ein gültiger Leserausweis ist erforderlich.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können neun B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. https:// www.thh-friedensau.de