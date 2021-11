Schriftsteller Titus Müller liest in Friedensauer Hochschulbibliothek

Zu einer Lesung mit Titus Müller lädt die Theologische Hochschule Friedensau für Freitag, 19. November 2021, 16.30 Uhr, in die Hochschulbibliothek, Ahornstr. 3, 39291 Möckern-Friedens­au, ein. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages wird Titus Müller aus seinem Werk „Staunen über das Glück im Unscheinbaren“ lesen, das 2020 im Verlag Bene! erschienen ist. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Es gilt die 3-G-Regel (Nachweise bitte bereithalten).Titus Müller wurde 1977 in Leipzig geboren. Er studierte in Berlin Literatur, mittelalterliche Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift »Federwelt«. Titus Müller lebt mit seiner Familie in der Nähe von München, ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde für seine Romane unter anderem mit dem C.S. Lewis-Preis (2005), dem Sir-Walter-Scott-Preis (2008) und dem Homer-Preis (2016) ausgezeichnet.In seinem Buch „Staunen über das Glück im Unscheinbaren“ vermittelt Titus Müller „die Kraft der leisen Töne, der Langsamkeit, der Stille und der Dankbarkeit.“ Ist es nicht so, dass das Glück oftmals in den unscheinbaren Dingen steckt? In der wunderbaren Schönheit eines Tautropfens, in dem sich die Farben des Himmels spiegeln. Im Rauschen des Meeres, das die Wellen ans Ufer spült? Lassen wir uns mit hineinnehmen in die Gelegenheit des literarischen Entdeckens des kleinen großen Glücks. https://www.youtube.com/watch?v=uRwjooaFgTo