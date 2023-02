Save the Date: Waldlauf für den guten Zweck am 16. April 2023 in Friedensau

Für Sonntag, den 16. April 2023, 15.00 bis 17.00 Uhr, laden die Studierenden der Theologischen Hochschule Friedensau zum „Waldlauf für den guten Zweck“ ein. Lagen die Laufschuhe auch einige Zeit im Winterquartier, soll es jetzt wieder losgehen: Laufen für einen guten Zweck. Alle sind herzlich willkommen, sich sportlich und zugleich karitativ zu betätigen. Im Jahr 2023 sollen Spenden für die „Werkstatt für Behinderte, Elbe-Havel-Werkstätten gGmbH, Zweigstelle Tierpark Zabakuck“ erlaufen und zur Unterstützung der Arbeit in dieser Einrichtung eingesetzt werden. In diesem Tierpark wird Integration gelebt: Menschen mit Behinderung kümmern sich liebevoll und mit Freude um die Besucherinnen und Besucher.Beim „Waldlauf für den guten Zweck“ wird in diesem Jahr eine Laufrunde von ca. 2 km bestimmt, die am Waldrand von Friedensau entlangführt. Die 2-km-Laufrunde ist für Erwachsene gedacht; für Kinder, Senioren oder sonstig gehbeeinträchtigte Personen ist eine Laufrunde von etwa 1 km vorgesehen.Wie entsteht beim „Waldlauf für den guten Zweck“ der Mehrwert, wie werden Spendengelder erlaufen? Läufer, die sich am Waldlauf beteiligen wollen, melden sich an und finden für die von ihnen gelaufenen Runden einen Sponsor, der dafür einen bestimmten Betrag spendet. Sponsoren, die selbst nicht laufen wollen, signalisieren, dass sie den Waldlauf unterstützen möchten. Über die Anmeldung auf unserer Webseite finden Sponsor/innen und Läufer/innen, aber auch Helfer/innen und Organisatoren, zusammen, wenn es nicht in der eigenen Familie oder im engeren Lebensumfeld schon Treffer gibt. Die Anmeldung läuft über die Hochschul-Webseite: https://www.thh-friedensau.de/... Kathrin Taraba, studentische Organisatorin des diesjährigen Waldlaufs, erklärt: „Jeder kann Sponsor sein: das eigene Unternehmen, Oma, die beste Freundin, der Klassenlehrer, das eigene Taschengeld. Man kann sich selbst sponsern! Allerdings ist es für den psychologischen Effekt sinnvoll, eine andere Person als Sponsor zu haben.“ Und sie ergänzt: „Wer sich als Sponsor oder Läufer am ‚Waldlauf für den guten Zweck‘ beteiligen möchte, melde sich bitte über die Webseite an. Für Unternehmen, die sich als Sponsoren beteiligen wollen, besteht nach Absprache die Möglichkeit einer Unter­nehmens-Werbung während der Veranstaltung. Wir freuen uns über alle, die dieses Projekt unterstützen! Die Hauptsponsoren werden in unserem Pressetext und auf der Webseite erwähnt. Anfragen richten Sie bitte an uns über die Mailadresse: waldlauf@friedensau.de . Für das leibliche Wohl wird gesorgt.“Der Studierendenrat der Theologischen Hochschule Friedensau organisiert zum sieben­ten Mal den „Waldlauf für den guten Zweck“, um soziale Einrichtungen im Jerichower Land – wie das auch die Töpferfrauen Friedensau mit ihrem jährlichen Töpferbasar tun – zu unterstützen. Seien Sie dabei und bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit. Gemeinsam macht es doch mehr Spaß!Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Rund 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Schnupper­tagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.