Online-Studieninfo: Theologen öffnen Hochschultüren für Interessierte

Theologie studieren zum Bachelor und Master – worin liegen Inhalte, Unterschiede und Perspektiven? Lehrende geben praktische Einblicke in ihr Fachgebiet.Zwischen dem 19. und 22. Mai 2021 bietet die Theologische Hochschule Friedensau (ThHF) Online-Schnuppertage im Fachbereich Theologie an. Die Theologen öffnen virtuell die Hochschultüren und zeigen angewandte Theologie. Interessenten finden Antworten auf die Frage: Ist das Theologie-Studium etwas für mich? Die Antworten werden nicht vorformuliert oder wie FAQs dargeboten, sondern in der praktischen Anwendung. Eine Voranmeldung ist erforderlich: thh-friedensau.de/infotage Bei Anmeldung kann auch je nach Interessenlage über die gewünschte Belegung von Veranstaltungen entschieden werden. Da sind am 19.5., die Teilnahme an der „Begeg­nung unter dem Wort“, am Nachmittag die Lehrveranstaltung von Dozent Alexander Schulze (Ph.D.) zum Thema „Dietrich Bonhoeffer und die praktisch-theologische Ausbildung im Predigerseminar der Bekennenden Kirche“; am Abend die Vorlesung von Dr. Johannes Hartlapp „Die Täufer“. Am Donnerstag. 20.5. folgen eine Veranstaltung mit Dozent Igor Lorencin (Ph.D.) „Biblische Theologie des Wartens“, am Abend das Thema „Adventistische Ethik“ mit Prof. Stefan Höschele. Am Freitagabend, 21.5., kann man sich für die Talkrunde „Shabbat Shalom“ anmelden und zum Abschluss am Samstag-Gottesdienst, 22.5. Die Predigt hält Prof. Rolf Pöhler.Wer Theologie studiert, lernt die Bibel vertieft kennen, lernt, die Bibeltexte in Griechisch und Hebräisch zu lesen und zu verstehen; er beteiligt sich an Studienreisen zu den Wurzeln deutscher und europäischer Christen und vieles andere mehr. Später übernehmen Theologen einen wichtigen Dienst in den Kirchengemeinden – es ist eine Studienrichtung, die vielfältig und anspruchsvoll ist! Gut zu wissen: Es gibt für das B.A.-Studium Theologie an der ThHF keinen Numerus Clausus (NC).Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule. Die Abschlüsse sind zertifiziert und denen an staatlichen Universitäten und Hochschulen gleichgestellt. An der ThHF können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge sowie ein Kurs Deutsch als Fremdsprache belegt werden. Der Campus ist international: 38 Nationen sind unter den Studierenden vertreten.