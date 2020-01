Musiktherapeutische Fachtagung in Friedensau - Anmeldung jetzt!

Die Theologische Hochschule Friedensau lädt für den 23. bis 24. Januar 2020 zu einer musiktherapeutischen Fachtagung unter dem Titel „Das Timbre von Charisma und Spiritualität in der Musiktherapie – ‚Göttliche Gnadengaben‘ und/oder ‚Heilige Fermaten‘?“ ein. Unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Petra Jürgens (Leiterin des Studiengangs M.A. Musiktherapie an der ThHF) und André Klinkenstein (Direktor des Instituts für Musik­therapie Berlin-Zehlendorf) widmen sich Experten aus den Bereichen Musik, Psychotherapie, Theologie, Counseling und Seelsorge den Interdependenzen und Synergien ihrer Fachgebiete.Drei Impulsvorträge unter der Überschrift „Gott und die Welt“ beleuchten das (Un-) Fass­bare im Zusammentreffen von Spiritualität, Musikerleben und Therapiegeschehen. Vertiefende Work­shops werden interdisziplinär ineinandergreifende Phänomene zwischen Transzendenz und Gestalt theoretisch betrachten und praktisch erleb- und erfahrbar machen. Neben all dem inspiriert ein kulturelles Rahmenprogramm zu viel­fältigem kollegialem Austausch und interdisziplinärer Vernetzung.Wir freuen uns, wenn Sie diese Tagung mit Ihrem Kommen noch vielfältiger und bunter werden lassen. Neben Therapeuten, Theologen, Pädagogen, Musikern und Medizinern sind natürlich auch alle herzlich willkommen, die ein persönliches Interesse an der Auseinandersetzung mit sich selbst, den Sinnfragen des Lebens, der Musik und dem Zusammenwirken dieser Aspekte bei der Bewältigung von Herausforderungen haben.Die Anmeldefrist ist bis zum 15. Januar 2020 verlängert worden. Weitere Informationen sind zu finden auf: https://www.thh-friedensau.de/weiterbildung/mt-fachtagung/ . Die Veranstaltung findet im Rahmen des von der Hochschulrektorenkonferenz geförderten Projektes „Kleine Fächer-Wochen an deutschen Hochschulen“ statt.Friedensau wurde 1899 gegründet und begeht in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – und ein Kurs ‚Deutsch als Fremd­sprache‘ belegt werden: https:// www.thh-friedensau.de