Mittelalterliches Rätselraten für Kinder

17.10.18

Für den Reformationstag – Mittwoch, den 31. Oktober 2018, von 15.00 bis 17.00 Uhr – sind Kinder von 3 bis 11 Jahren in die Bibliothek nach Friedensau eingeladen, um sich in einer Kinderaktion an einer mittelalterlichen Spurensuche zu beteiligen. Das Motto lautet: ‚Rätsel um Luther und seine Freunde‘.



Kinder von 3 bis 5 Jahren erleben Martin Luthers Geschichte in einer Kamishibai-Vorstellung, einer Art Kinderbuchkino. Anschließend können sie und fachkundiger Anleitung themen-bezogen spielen und basteln.



Für die Älteren wird es ein spannender Spiel- und Rätselnachmittag rund um Luther und seine Freunde. Nach einer Schlüsselsuche durch verschiedene Räume lüften sie das Geheimnis der ‚Schatztruhe‘!



Sie vereinfachen es den Organisatoren, wenn Sie Ihre Kinder bis zum 22. Oktober 2018 unter Bib.Veranstaltungen@thh-friedensau.de anmelden. Die Kosten betragen 1 Euro pro Kind. Die Plätze zu dieser Veranstaltung sind beschränkt.



Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Träger-schaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. Mehr als 30 Nationen sind unter den Studierenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.

