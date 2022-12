Konzert mit Valerie Lill „Die Hoffnung lebt zuletzt“

Zur musikalischen Einstimmung ins neue Jahr findet am Donnerstag, den 5. Januar 2023, 19.30 Uhr, in der Kapelle der Theologischen Hochschule Friedensau ein Konzert mit der Sängerin und Liedermacherin Valerie Lill statt. Die Künstlerin stellt ihre Musik und Texte unter das Thema „Die Hoffnung lebt zuletzt“. Es sind Lieder voller Lyrik und Lebensmut. Begleitet wird sie von zwei Musikern – von Jens Beckmann (Percussion) und Dirk Benner (Backvocals, Piano). Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.Valerie Lill zählt als Musikerin zu den deutschlandweit bekanntesten Singer-Songwritern. Sie spielt wie eine Akrobatin virtuos mit Worten und Texten, nimmt die Zuhörer charmant vereinnahmend mit in ihre Welt. Valerie Lill ist aber nicht nur Sängerin, sondern auch Autorin, Vocal Coach und Musiktherapeutin. In ihren Konzerten singt sie Balladen, groovige Rhythmen, inhaltsschwere Texte und eingängige Songs, wie sie es selbst beschreibt. So auch in ihrem Konzert in Friedensau „Die Hoffnung lebt zuletzt“ – Lieder voller Lyrik und Lebensmut.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können neun B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. https:// www.thh-friedensau.de