Kammerkonzert mit dem »Trio Kontur« in der Kapelle Friedensau

Am Samstag, 14. Oktober 2023, erklingt um 15.30 Uhr in der Kapelle Friedensau, An der Ihle 5, 39291 Möckern-Friedensau, ein Konzert für Freunde der Kammermusik. Dabei gelangen Werke unterschiedlicher Komponisten zur Aufführung – von Johann Sebastian Bach, über Franz Schubert, Zoltán Kodály, Charlie Chaplin bis Gideon Klein. Es spielt das »Trio Kontur«.Hinter dem Namen »Trio Kontur« stehen mit Caroline Frey (Violine), Ainis Kasperavicius (Viola) und Mathieu Jocqué (Violoncello) drei Musiker aus drei verschiedenen euro­päischen Ländern, die sich als Streichtrio der Kammermusik verschrieben haben. Im Vergleich zum Streichquartett sind beim Streichtrio die einzelnen Stimmen vielseitiger gefordert und nahezu gleichberechtigt. Die drei verfügen über viel Erfahrung im gemeinsamen Spiel. Prägend für sie war und ist Professor Andreas Reiner (Folkwang-Universität Essen), dessen musikalisches Schaffen das »Trio Kontur« bis heute inspiriert.Aus dem Programm:Johann Sebastian Bach: Goldberg-VariationenZoltán Kodály: Intermezzo für StreichtrioCharlie Chaplin, Arrangements von Daniel Hauptmann: Modern Times | The Gold RushFranz Schubert: Streichtriosatz B-Dur, D 471 | AllegroGideon Klein: Streichtrio | Allegro | Lento | Molto VivaceDas Konzert findet aus Anlass der Studienjahreseröffnung statt und ist öffentlich. Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufs­begleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden: https:// www.thh-friedensau.de . Studien­interessierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.