In Friedensau die biblischen Sprachen Griechisch und Hebräisch erlernen

Am 12. September 2022 beginnt an der Theologischen Hochschule Friedensau (ThHF) ein Sprachkurs Biblisches Griechisch. Der vierwöchige Intensivkurs vermittelt die Grundlagen der neutestamentlichen Sprache für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Vorkenntnisse. Neben dem Erlernen der Sprache gehören zum Kursprogramm zusätzlich Exkursionen, die einen direkten Bezug zum Sprach- und Theologiestudium haben. Nach Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat – oder setzen den Spracherwerb im Laufe des Studienjahrs 2022/23 fort.Das Institut für Sprachen an der Theologischen Hochschule bietet jedes Jahr in den vier Wochen vor Studienjahresbeginn einen Sprachkurs in den biblischen Sprachen an. Im Jahr 2021 war es Hebräisch, in diesem Jahr wird es Griechisch sein; folgerichtig 2023 wiederum Hebräisch. Die nächsten Termine für den Sprachkurs zur längerfristigen Planung: Biblisches Hebräisch11. September bis 6. Oktober 2023 | Biblisches Griechisch 9. September bis 4. Oktober 2024.Die Sprachkurse stehen nicht nur angehenden Theologie-Studentinnen und -Studenten, sondern auch Sprachinteressierten offen, die biblische Sprachen erlernen wollen. Zudem können im Berufsleben stehende Pastorinnen und Pastoren diesen Sprachkurs als Gelegenheit zur Weiterbildung nutzen. Für die Unterbringung stehen Zimmer im Gästehaus bereit. Die Teilnahme­gebühr für den vierwöchigen Sprachkurs beträgt derzeit (Änderungen vorbehalten) pro Person 99 Euro pro Woche (49 Euro ermäßigt für Schüler/innen, Student/innen, Arbeitssuchende, Rentner/innen), plus Unterkunft und Verpflegung. Die Anmeldung für den Sprachkurs Biblisches Griechisch 2022 ist derzeit nur über eine Warteliste möglich; er ist regulär ausgebucht (thh-friedensau.de/sprachkurs). Rückfragen beantwortet das Dekanat: theologie@thh-friedensau.de Das Institut für Biblische Sprachen an der ThHF wurde 1993 gegründet, um fundierte Kenntnisse in den Grundsprachen der Bibel zu vermitteln, was zu den Voraussetzungen des Theologie­studiums gehört. Dazu zählen das alttestamentliche Hebräisch und die griechische Sprache des Neuen Testaments. Hebraicum und Graecum als Abschlüsse werden nach jeweils zwei Semestern Unterricht erworben. Die angebotenen Sprachkurse orientieren sich an den Erfor­dernissen für ein Theologiestudium.Informationen zu unserem Studienangebot unter: https://www.thh-friedensau.de