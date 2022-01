Hochschulbibliothek zeigt »Zeichen und Wunder« von Stephan Hartmann

Vom 16. Januar bis 15. Februar 2022 zeigt die Bibliothek der Theologischen Hochschule Friedensau die Ausstellung „Zeichen und Wunder“. Der Friedensauer Künstler Stephan Hartmann veröffentlicht damit erstmals eigene Zeichnungen, Fotografien und Gedichte. Der Zutritt zur Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek möglich; der Eintritt ist frei.Was ist wirklich? Was ist das Leben? Mit diesen Fragen untersetzt Stephan Hartmann das Anliegen seiner Ausstellung. Er zeigt in »Zeichen und Wunder« Comics, Fotos und aktuelle Gedichte, um darzustellen, was für ihn Leben ist. Er öffnet dem Zuschauer neue Perspektiven auf Alltägliches, auf Dinge und Situationen, die man eigentlich schon kennt. Dabei kommt der Humor nicht zu kurz; aber auch die nachdenkliche Art, das Leben zu reflektieren.Stephan Hartmann, Jahrgang 1982, geboren in der DDR in der Nähe von Chemnitz, dem damaligen Karl-Marx-Stadt. In Friedensau studierte er Theologie und beendete es 2009 mit dem Masterabschluss. Nach zehn Jahren Berufspraxis als Pastor in Dresden und Berlin lebt er nun seit gut einem Jahr wieder in Friedensau und arbeitet an historischem Ort, in Räumen der „Klappermühle“, als freischaffender Künstler. Weiterlesen: http://www.startmann.de Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Träger­schaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. Rund 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.