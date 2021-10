Herbst-Besinnungswoche in Friedensau

Vom 1. bis 6. November 2021 lädt die Theologische Hochschule Friedensau (ThHF) zur Herbst-Besinnungswoche ein. Von Montag bis Freitag finden die täglichen Veranstaltungen um 19.30 Uhr in der Kapelle, der Abschlussgottesdienst am Samstag, den 6. November 2021, um 9.30 Uhr (in Deutsch) und 11.30 Uhr (in Englisch), ebenfalls in der Kapelle, An der Ihle 5, 39291 Möckern-Friedensau, statt.



Als Sprecher wird Pastor Paulo Steiner aus Lübeck erwartet. Seine Vorträge sind unter das Thema gestellt: „Convergence – God's search for the lost mankind“. Pastor Steiner referiert in Englisch. Über Headsets können Besucher die simultane Übersetzung, die täglich angeboten wird, mithören.



Zweimal im Jahr finden in Friedensau Besinnungswochen statt. In täglichen Abendveran­staltungen wird ein biblisches Thema in den Fokus genommen, mit aktuellen Fragestellungen verknüpft und durch Musik und kreative Momente ergänzt. Im Einzelnen betrachtet Paulo Steiner:



1. Divergence | Sündenfall

2. Up in the mountain | Mose begegnet Gott auf dem Sinai

3. Meeting under the Word: »Humility« | Begegnung unter dem Wort: »Demut«

4. The Saint and the Sinner | Jesus trifft Nikodemus und die Frau am Jakobsbrunnen

5. The Showmen | Jesus stellt sich den Pharisäern

6. Convergence | Die Wiederkunft



Für die Veranstaltungen gilt das 3-G-Corona-Sicherheitskonzept mit Abstands- und Hygiene­regeln. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Einlass ist ebenso erforderlich wie das Vorzeigen eines 3-G-Nachweises. Die Veranstaltungen werden gestreamt. Der Eintritt ist frei.



Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Träger­schaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können die Studiengänge B.A. Soziale Arbeit und B.A./M.A. Theologie, Master of Theological Studies, M.A. Counseling, M.A. Musiktherapie, M.A. International Social Sciences sowie M.A. Development Studies (online) belegt und ein Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ absolviert werden.

