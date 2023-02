Frühjahrs-Besinnungswoche ab 27. März 2023 in Friedensau

März | „Vom Glück, ein Sklave zu sein“ – Freiheit und Veränderung haben ihren Preis März | „Das Fest der Freiheit“ – Alternativlos?! Gott hat immer einen Weg März | „Meine Oasen in Wüstenzeiten“ – Zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen März | „Wenn meine Kraft nachlässt“ – Unterstützung, wenn ich am Ende bin März | „Abendessen bei Gott“ – Wir feiern Abendmahl in ganz besonderer Weise

Vom 27. März bis 1. April 2023 begehen die Studierenden der Theologischen Hochschule Friedensau und ihre Gäste die Frühjahrs-Besinnungswoche 2023. Unter dem Thema „Dein Fest in der Wüste. Abendessen bei Gott“ nimmt Matthias Grießhammer, Pastor in Erlangen-Forchheim, die biblische Erzählung vom Auszug aus Ägypten bis zur Gottesbegegnung am Sinai auf. Er setzt sie in Bezug zur Gegenwart und lädt zum gemeinsamen Nachdenken ein. Die Besinnungswoche wird diesmal ein „Fest für alle Sinne“ und jeder Interessierte ist eingeladen, eine Begegnung mit Gott zu erleben. Der Eintritt ist frei.Worum geht es? Mose und Aaron forderten vom Pharao, dem Volk Israel eine Auszeit zu gewähren, denn es wollte mit seinem Gott ein Fest in der Wüste feiern und ihn anbeten. Wir kennen die Geschichte und wohin sie letztendlich führte.Die Fragen, die sich daraus ergeben und für jeden von uns heute von Bedeutung sein können: Wie komme ich in Begegnung mit dem „Gastgeber“? Was sind meine Oasen in Wüstenzeiten? Was gibt mir Mut zur Veränderung? Wie lebe ich Spiritualität, Begegnung mit dem Heiligen, dem nicht Verfügbaren? Neben den thematischen Impulsen wird es an den Abenden ein Erlebnis für die Sinne geben.Von Montag, 27. März, bis Freitag, 31. März 2023, werden jeweils um 19.30 Uhr in der Kulturscheune Friedensau die Themenabende stattfinden:Am Samstag, 1. April 2023, findet die Besinnungswoche ihren Abschluss mit dem Gottesdienst 10.00 Uhr in der Kapelle Friedensau. Matthias Grießhammer hält die Predigt: „Dein Fest in der Wüste“. Die Einladung zur Besinnungswoche gilt nicht nur Studierenden, sondern allen Interessierten.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Träger­schaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.