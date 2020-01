Friedensauer Institut für Evaluation wird ausgebaut

Seit Januar 2020 hat das ehemals von Prof. em. Dr. Rolly gegründete Institut für Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit und in der humanitären Hilfe mit Dr. Kwaku Arhin-Sam einen neuen und erstmals hauptamtlichen Direktor. Unter dem Namen „Friedensau Institute of Evaluation“ bietet es unabhängige und wissenschaftlich fundierte Evaluations- und Forschungs­dienstleistungen.Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit sind in ihren Projekten darauf angewiesen, ihre Arbeit nachhaltig und effektiv zu gestalten und auf ihre Wirksamkeit hin auszuwerten. Das Institut soll dabei unterstützen. Durch ein internationales Netzwerk, das auch ehemalige Studentinnen und Studenten einbindet, können in vielen Teilen der Welt schnell professionelle Arbeitsgruppen vor Ort gebildet werden.Auch wenn sich das Institut zurzeit in einer Phase der Umstrukturierung befindet, hat der neue Institutsdirektor die Evaluationstätigkeit bereits aufgenommen. Gegenwärtig wird mit Unter­stützung von Alumni aus Myanmar für ADRA Schweiz ein Projekt in Thailand evaluiert.Mit dem Institut bietet sich auch für Friedensauer Studenten im Bereich Development Studies eine Möglichkeit, erste Praxiserfahrungen im Bereich Monitoring und Evaluation zu sammeln. In diesem englischsprachigen Masterstudiengang studieren auf dem Friedensauer Campus gegenwärtig 82 Studierende aus 17 Ländern. Der Dekan des Fachbereichs Prof. Dr. Spiegler sieht im Ausbau des Instituts eine weitere Stärkung der Qualität in diesem Studiengang. Er ist sich sicher, dass die Studierenden von diesem Institut wertvolle Praxisimpulse erhalten werden.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Träger­schaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. Mehr als 30 Nationen sind unter den Studierenden vertreten. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen an­melden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen: https:// www.thh-friedensau.de