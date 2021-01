Friedensauer Besucher-Leit- und -Informationssystem fertiggestellt

Seit Ende November 2020 verfügt Friedensau über ein Besucher-Leit- und -Informations­system. An 36 verschiedenen Standorten im Ort stehen etwa 45 cm x 130 cm große Tafeln, die in deutscher und englischer Sprache über die Historie und die Bedeutung eines Geländes, Gebäudes oder einer Persönlichkeit Auskunft geben. Zur besseren Orientierung im Ort dienen neue Wegweiser. Ergänzt werden die Informationen durch ein digitales Angebot unter www.friedensau.de . Dort sind verschiedene Touren hinterlegt, die mit dem Smartphon als Navigationshilfe abgelaufen werden können. Die Informationsangebote werden ständig erweitert.Die Schilder bestehen aus einem Aluminium-Strangpressprofil-System mit pulver­beschichteter Oberfläche. Die Konzeption, Grafik und Digitalisierung erfolgte durch Ecke-Design (Berlin); die Umsetzung wurde vom Land Sachsen-Anhalt zur Förderung der touristischen Infrastruktur im Rahmen des ELER-Programms der Europäischen Union finanziell unterstützt.Friedensau wird durch die hohe Anzahl internationaler Studentinnen und Studenten und – außer in Zeiten von Corona – die mehrfach im Jahr stattfindenden Tagungen, Kongresse und Pfadfinder-Camps häufig von in- und ausländischen Gästen besucht. Touristische Ziele in Friedensau sind die Bibliothek, die Museums- und Kulturscheune, das Ladencafé zur Alten Feuerwehr, der Zeltplatz, die Arena mit 1.500 Sitzplätzen, das Öko-Partner-Haus, das Hüttendorf auf dem Zeltplatz, die Spielplätze im Ort, das Seniorenheim mit Bewegungsbad, der Bibelgarten, der Naturschwimmteich, das Gäste­haus, die Wander- und Waldwege rund um den Ort.Besucher können den Ort Friedensau, der 1899 als eine Ausbildungsstätte für Missio­nare, Krankenpflegerinnen und -pfleger gegründet wurde, besser verstehen und deren Angebote nutzen, wenn sie eine übersichtliche Information erhalten. Bisher war die geschichtliche Erschließung des Ortes nur innerhalb einer angemeldeten Führung möglich. Dies kann in Zukunft das Besucher-Leit- und -Informationssystem übernehmen.Auf dem Gelände von Friedensau, das seit 2002 als Ortsteil zur Stadt Möckern gehört, befindet sich Theologische Hochschule Friedensau. Sie ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. 38 Nationen sind unter den Studierenden vertreten.