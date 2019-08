Foto-Safari mit Eckhard Schulz aus Grabow in Hochschulbibliothek

Fotos aus Tansania zeigen seine zweite Heimat: Seit 1966 ist der Gymnasiallehrer Eckhard Schulz aus dem kleinen Ort Grabow bei Burg viele Male nach Afrika gereist. Zunächst nach Sansibar, um an einem Gymnasium Biologie und Chemie zu unterrichten. Später arbeitete er an einer Schule in Moshi, am Fuße des Kilimandscharo. In der Ausstellung „Foto-Safari durch Tansania“ in der Bibliothek der Theologischen Hoch­schule Friedensau zeigt der inzwischen überaus reiseerfahrene Lehrer vom 1.–30. Oktober 2019 in zahlreichen Bildern seine Eindrücke vom afrikanischen Kontinent.Während der Reisen nach Tansania, die er weiterhin unternimmt und die ihn in das Gebiet zwischen Indischem Ozean und den großen afrikanischen Seen führen, sind die ausgestellten Fotos entstanden. Sie zeigen Impressionen von den Küstenstädten Tanga und Mikidani, vom Usambara- und Pare-Gebirge, der Kilimandscharo-Region, vom Victoria-, Tanganjika- und Njassasee. Mindestens im Pare-Gebirge, in das auch Missio­nare aus Friedensau entsandt wurden, fand Eckhard Schulz Spuren und Wirkungsstätten von Afrikaforschern und Missionaren. Die Fotoschau ergänzen Tierfotos, die erwartungs­gemäß Afrika zuzuordnen sind, von Elefanten, Löwen, Zebras, Giraffen.Die Ausstellung wird in der Zeit vom 1. bis 30. Oktober 2019 im Foyer der Hochschul­bibliothek zu sehen sein. Ein begleitender Dia-Vortrag findet am Sonntag, dem 27. Oktober 2019, 17.00 Uhr, in der Bibliothek statt. Der Eintritt ist frei.Die Theologische Hochschule Friedensau wurde 1899 gegründet und ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – und ein Kurs ‚Deutsch als Fremd­sprache‘ belegt werden: https:// www.thh-friedensau.de