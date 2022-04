Dreifach Gutes tun mit dem Waldlauf

Der „Waldlauf für den guten Zweck“ wird wiederbelebt. Am Sonntag, den 24.04.2022, geht er in die sechste Runde. Runde um Runde können Läufer, Spaziergänger und Nordic Walker wieder dreifach Gutes tun: 1. für das Kinder- und Jugendhaus in Lüttgenziatz, 2. für das Frauenhaus in Burg und 3. für sich selbst. Bewegung an der frischen Luft ist für jeden eine Wohltat. Jeder ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Man muss keine Sportskanone sein, um ein paar Runden zu drehen und Spenden zu erlaufen.Der Lauf folgt dem üblichen Konzept eines Benefizlaufs: Pro Runde, die man schafft, gibt ein Sponsor einen festgelegten Betrag. „Jeder kann Sponsor sein. Das eigene Unternehmen, Oma, die beste Freundin, der Klassenlehrer, das eigene Taschengeld. Man kann sich selbst sponsern; für den psychologischen Effekt ist es sinnvoll, eine andere Person als Sponsor zu haben“, so Kathrin Taraba, Hauptorganisatorin des Waldlaufs und Studierendensprecherin.Das beliebte Ladencafé in Friedensau wirft außerdem den Grill an. 50 Cent jeder verkauften Wurst gehen ebenso als Spende an die Projekte. Weitere Infos und die Anmeldung finden sich auf http://www.thh-friedensau.de/waldlauf/ . Für Kurzentschlossene gibt es vor Ort ab 13:30 Uhr die Möglichkeit, sich anzumelden. Start: 15.00 Uhr Dorfplatz Friedensau