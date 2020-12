Dozent der Theologischen Hochschule erhält Bundesverdienstkreuz

Dozent Siegfried Huhn, der am Fachbereich Christliches Sozialwesen an der Theologischen Hochschule Friedensau im B.A.-Studiengang Soziale Arbeit unterrichtet, erhielt im November 2020 das Bundesverdienstkreuz, den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.



Diese Ehrung wurde ihm für sein Engagement im Pflegebereich zuteil. Siegfried Huhn (Berlin) verfügt nicht nur über eine Ausbildung zum Krankenpfleger, sondern hat Gesundheitswissenschaften und Sozialmanagement studiert. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge, Mitglied der Expertengruppe „Nationale Expertenstandards“ und Schirmherr des Deutschen Vereins zur Förderung pflegerischer Qualitäten e.V. Er entwickelte Pflege-Verbesserungen in der Sturzprophylaxe und im Medikamentenmanagement. Die Theologische Hochschule Friedensau gratuliert!



Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. 38 Nationen sind unter den Studierenden vertreten.

