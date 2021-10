Die Theologische Hochschule feiert Gottesdienst zum Studienjahresbeginn

Der Gottesdienst zur Begrüßung der neuen Studierenden und Verabschiedung der Absolventen findet am Samstag, dem 9. Oktober 2021, 11.00 Uhr, in der Arena auf dem Zeltplatz Friedensau statt. Die Predigt mit dem Thema: „Aller Anfang ist leicht“ hält der Rektor, Prof. Roland Fischer.Der Gottesdienst ist über YouTube nachzuverfolgen (in deutscher Sprache): https://youtu.be/1pgTQD4VqMU | in englischer Sprache: https://youtu.be/tUwDAsxtL0s Als kulturelles Highlight am Nachmittag tritt das »In Motion Trio« auf. Die drei Instrumentalmusiker interpretieren Klassik bis Jazz ab 16.00 Uhr in der Arena. Mitzuerleben: https://youtu.be/IkCUhiHWUPU Die Feierstunde zur Verleihung der akademischen Grade findet am Sonntag, dem 10. Oktober, 14.00 Uhr, ebenfalls in der Arena auf dem Zeltplatz Friedensau statt. Die Festansprache hält der Präsident der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz Stephan Sigg (D. Min., M.A.).Über YouTube (in Deutsch): https://youtu.be/n3k6LH7COec | in Englisch: https://youtu.be/LcQZcIkTcPU Für alle Veranstaltungen gilt das 3-G-Corona-Sicherheitskonzept mit Abstands- und Hygieneregeln. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Einlass ist ebenso erforderlich wie das Vorzeigen eines Impf- oder Genesenen-Nachweises oder eines negativen Testnachweises, der nicht älter als 48 Stunden ist. Um Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen mit Angabe von Name, Adresse und 3-G-Status unter rektorat@thh-friedensau.de oder telefonisch bei Michelle Koch 03921 916-130 wird gebeten.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können die Studien­gänge B.A. Soziale Arbeit und B.A./M.A. Theologie, M.A. Counseling, Master of Theological Studies, M.A. Musiktherapie sowie M.A. International Social Sciences, M.A. Development Studies (online) belegt und ein Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ absolviert werden.