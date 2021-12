Ausstellung in der Hochschulbibliothek »Demokratie stärken«

Vom 13. bis 21. Dezember 2021 zeigt die Hochschulbibliothek Friedensau die Wander­ausstellung »Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen«, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben und zur Verfügung gestellt wird. Die Aus­stellung besteht aus drei Tafeln, neun Sitzwürfeln und einem Medientisch. Sie ist für Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Der Besuch der Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek möglich (3-G-Regel).



Die Tafeln zeigen die Grundprinzipien der demokratischen Gesellschaft: der Freiheit und Menschenwürde. „Wichtige Elemente einer funktionierenden Demokratie wie ein pluralistisches Politik- und Gesellschaftsverständnis oder die Teilung der Staatsgewalt auf verschiedene Ebenen werden einfach erklärt dargestellt“, so die Friedrich-Ebert-Stiftung in ihrem Begleittext zur Ausstellung. Aufgezeigt werden „die verschiedenen Elemente rechtsextremer Ideologie ebenso wie deren Verbreitung in der Gesellschaft. Auch die besondere Rolle der Jugend für die rechte Szene wird thematisiert.“ Zur Wanderausstellung gehört ein Medientisch, auf dem sich die Besucher „durch einzelne Aspekte der Thematik klicken können und vertiefende Informationen erhalten, etwa zum Antisemitismus oder zu Frauen in der rechten Szene“. In die Ausstellung integriert sind „Fragen, Aufgabenstellungen und Schlüsselwörter zur Demokratie“. Die Ausstellung bietet Gelegenheit, sich mit den Grundfragen der Demokratie auseinanderzusetzen.

