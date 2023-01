„Akku aufladen im Schlafkonzert“ von und mit Julia Buch

Am Donnerstag, den 5. Januar 2023, 19.30 Uhr, findet in der Kapelle der Theologischen Hochschule Friedensau ein Konzert statt, das jedoch nicht wie angekündigt von Valerie Lill bestritten wird, sondern von Pop-Singer-Songwriterin Julia Buch und Musiker Vinzenz Weg (Gitarre und Klarinette) aus Halle. Julia Buch gestaltet „Schlafkonzerte“, die nicht zum Schlafen verführen, sondern mit Liedern zum Thema „Hoffnung“ zum Aufladen der oft leeren Akkus der Zuhörer! Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.Die plötzliche Erkrankung der Singer-Songwriterin Valerie Lill stellte die Organisatoren vor ein unerwartetes Problem und erforderte kreative Kopfstände. Kurzfristig ist es gelungen, die Künstlerin Julia Buch zu gewinnen, sich und ihr Konzept der „Schlaf­konzerte“ mit Songs voller Hoffnung am Donnerstag in Friedensau vorzustellen. Julia Buch „singt und spielt Songs in dem von ihr gegründeten Konzertformat ‚Akku aufladen im Schlafkonzert‘, mit dem sie deutschlandweit einzigartige Konzerte kreierte“. Julia Buch ist eine Songwriterin, die mit ihrer Stimme und am Klavier einen hohen Facettenreichtum bietet. Die aus Sachsen stammende Künstlerin erinnert mit ihrer Stimme an Norah Jones und gilt als ein „echter Geheimtipp“. Es begleitet sie mit Gitarre und Klarinette der Musiker Vinzenz Weg.Veranstaltungsort: Kapelle Friedensau, An der Ihle 5, 39291 Möckern-Friedensau.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können neun B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. https:// www.thh-friedensau.de