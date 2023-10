36 Absolventinnen und Absolventen beenden erfolgreich ihr Studium

Am 15. Oktober 2023 fand die feierliche Übergabe der Bachelor- und Master-Urkunden an der Theologischen Hochschule Friedensau statt. 36 Absolventinnen und Absolventen nahmen aus den Händen der beiden Dekane der Hochschule, Alexander Schulze, Ph.D., für die Theologie und Prof. Dr. Thomas Spiegler für den Fachbereich Christliches Sozialwesen, ihre Urkunden entgegen. Die Festansprache zur Graduierungsfeier hielt Georg Remmert, Geschäftsführer der Seniorenheime des Advent-Wohlfahrtswerks in Friedensau und Berlin-Steglitz. Er gab den Absolventen einen „Werkzeugkasten“ erworbener Kompetenzen mit auf den Weg, der sie befähigt, künftig aus der Mitte der Gesellschaft heraus für ihre Mitmenschen aktiv zu werden. Darin realisiert sich, so Georg Remmert, die Maxime: „Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!‘ (Galater 5,14).“Sechs Studierende schlossen ihr deutsch- beziehungsweise englischsprachiges Masterstudium ab als M.A. Theologie oder Master of Theological Studies. 30 Studierende graduierten im Bereich Sozialwesen, als Bachelor Soziale Arbeit (eine Absolventin), Master of Arts Counseling (vier Absolventen) und Master of Arts International Social Sciences (25 Absolventinnen und Absolventen).Zehn Studierende graduiertenSie sind bereits an ihren Einsatzstellen in Ghana, Myanmar und der Schweiz, aber auch in Deutschland tätig.Im Rahmen der Preisverleihung überreichte Prof. Thomas Spiegler den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen ausländischer Studie­render an Moyosoreoluwa Olamide Agbojo (Master International Social Sciences).Aus den Händen von Renate Dost, der Schriftführerin des Fördervereins Freundeskreis Friedens­au International e.V. (FFF), nahm Daniel Kwaku Agyenim-Boateng, Student im Masterprogramm Development Studies, den Preis des Fördervereins für besonderes Engagement im Fachbereich Christliches Sozialwesen entgegen. Daniel engagiert sich unter anderem im Leitungsteam des Studierendenzentrums und bei der Organisation und Ausgestaltung der Woche der Kulturen.Das Grußwort der Freikirche der STA hielt Gennadi Giesbrecht, Präsident der Vereinigung Nordrhein-Westfalen. Er wünschte den Absolventinnen und Absolventen einen Einsatzort, wo sie Gutes tun, ihren Dienst am Menschen leisten und dabei den Frieden Jesu weitergeben können.Das Wort der Hochschule richtete Dr. Johannes Hartlapp an die Alumni und zitierte wegweisend Dag Hammarskjöld, dass das Lernen auch künftig nicht aufhören wird: „Es gibt keinen, von dem du nicht lernen kannst.“ Und: „Vor dem Gott, der in allem spricht, bist du immer ABC-Schütze“ (aus: „Zeichen am Weg“). Treffender kann man die Verpflichtung zu lebenslangem Lernen nicht formulieren.Dankworte des ehemaligen Studierendensprechers Daniel Sinda, der Respons‘ der Studieren­den durch Harpreet Kaur (M.A. International Social Sciences) und Gabriel Agbojo (Master of Theological Studies) schlossen sich den Grußworten an. Nach dem Sendungsgebet durch Chaplain Dittmar Dost folgte das „Auf Wiedersehen“ des Rektors, verknüpft mit dem Wunsch, als Alumni mit ihrer Alma Mater Friedensau verbunden zu bleiben.An der Graduierungsfeier nahmen Gäste aus der Regional- und Kommunalpolitik teil: Dr. Steffen Burchhardt, Landrat Jerichower Land; Doreen Krüger, Bürgermeisterin der Stadt Möckern; Philipp Stark, Bürgermeister der Stadt Burg; von der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben, Rektor Thorsten Führing mit Gattin, der Präsident des Norddeutschen Verbandes der Freikirche Johannes Naether und weitere Gäste.Der Veranstaltungsmitschnitt: Youtube: https://www.youtube.com/... Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufs­begleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden: https:// www.thh-friedensau.de . Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen.