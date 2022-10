29 Absolventinnen und Absolventen schließen erfolgreich ihr Studium ab

Am 16. Oktober 2022 fand die feierliche Übergabe der Bachelor- und Master-Urkunden an der Theologischen Hochschule Friedensau statt. 29 Absolventinnen und Absolventen nahmen aus den Händen der beiden Dekane der Hochschule, Alexander Schulze, Ph.D., für die Theologie und Prof. Dr. Thomas Spiegler für den Fachbereich Christliches Sozialwesen, ihre Urkunden entgegen. Die Festansprache zur Graduierungsfeier hielt Mário Brito, Präsident der Intereuropäischen Division der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.Einige Absolventinnen und Absolventen sind bereits an ihren Arbeitsorten angekommen und eine Anreise aus zum Teil weit entfernten Regionen, wie Burundi, Libanon, Ungarn, Ghana, Bangladesch, China, aber auch aus Deutschland, war nicht möglich. Sie graduiertenSechs Studierende schlossen im Bachelor- und Master­programm Theologie sowie im englischsprachigen Master of Theological Studies ab. 23 Studierende graduierten im Bereich Sozialwesen, wozu der Bachelor Soziale Arbeit, Master of Arts Counseling, Master of Arts International Social Sciences und Master of Arts Musiktherapie gehören.Wenn dies nicht alles schon genug Grund zur Freude wäre, gab es darüber hinaus noch Preise zu vergeben. Den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD-Preis) erhielt Charles Karorero für hervorragende Leistungen ausländischer Studieren­der. Er gehörte zu jenen, die an der Graduierungsfeier und an der Preisverleihung nicht teilnehmen konnten. Er grüßte virtuell aus seinem Heimatland Burundi und bedankte sich für die Auszeichnung. Prof. Thomas Spiegler hielt die Laudatio (Wortlaut siehe: thh-friedensau.de/blog):Aus den Händen der zweiten Vorsitzenden des Fördervereins Freundeskreis Friedensau International e.V. (FFF), Dr. Friedegard Föltz, nahm Emmanuel George Fihavango, Absolvent Master International Social Sciences, den Preis des Fördervereins für besonderes Engagement im Fachbereich Christliches Sozialwesen entgegen.Dr. Johannes Hartlapp, Studiengangsleiter B.A. Theologie, überreichte den Waltraud-und-Herbert-Blomstedt-Preis: Der Blomstedt-Preis für Theologie ging an zwei Absolven­ten des 2021er Masterstudiengangs Theologie: an Philip Nern () und Christian Menn. Den Blomstedt-Preis für Musik erhielt Itje Zepnik, Absolventin 2022 in B.A. Theologie.Das Studienjahr begann bereits eine Woche zuvor, am 10. Oktober 2022. Rektor Prof. Roland Fischer konnte in der Kapelle Friedensau die Studienanfänger begrüßen, einige wenige reisten nachträglich an. Insgesamt sind es 57 Neue, die sich im Bachelor Theologie, in den englischsprachigen Masterstudiengängen Pastoral Ministry und Theological Studies, im Master Counseling (Ehe-, Familien- und Lebensberatung), International Social Sciences, Development Studies (online) sowie im Sprachkurs „Deutsch als Fremdsprache“ eingeschrieben haben. Sie kommen aus 25 verschiedenen Ländern zu uns, die größte Gruppe aus Deutschland. Nun sind unter den Studierenden die Nationen Äthiopien, Brasilien, Burundi, China, Deutschland, Elfenbeinküste, Ghana, Japan, Kamerun, Kenia, Kongo, Kroatien, Myanmar, Nigeria, Mexiko, Rumänien, Sambia, Schweden, Schweiz, Spanien, Süd-Sudan, Tansania, Togo, Ukraine und USA vertreten.Eine Gruppe von neun Teilnehmern des „1Year4Jesus“-Freiwilligenprogramms der Adventjugend begann zeitgleich ihre Ausbildung in Friedensau.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können neun B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend und in Teilzeit – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie sowie ein Kurs ‚Deutsch als Fremdsprache‘ belegt werden. https:// www.thh-friedensau.de