Pflegeschule der Theodor Fliedner Stiftung feiert 50-jähriges Jubiläum

Die Fliedner Pflegeschule in Mülheim an der Ruhr feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die Ausbildungsstätte gehört seit Kurzem dem neuen Bildungszentrum der Theodor Fliedner Stiftung an und möchte mit neuen Angeboten junge Leute für den Pflegeberuf begeistern.



Seit einem halben Jahrhundert setzt die Fliedner Pflegeschule in Mülheim an der Ruhr auf Expertise und Engagement in ihrer Berufsausbildung. Ihren Geburtstag feierte die Ausbildungsstätte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Kooperationspartnern und Einrichtungen der Theodor Fliedner Stiftung aus der Region.



Die Feierlichkeiten fanden am Donnerstag, 5. Juni 2025, in den Räumlichkeiten der Schule statt und wurden durch Schulleiter Dirk Raskopf (siehe Foto)eingeleitet, der vor Kurzem selbst sein 30-jähriges Dienstjubiläum feiern durfte. Auch Frank Eibisch, Vorstandsvorsitzender der Theodor Fliedner Stiftung, und Christoph Gülicher, Leiter des neuen Fliedner Bildungszentrum, gratulierten der Pflegeschule herzlich. Ein Ruhrpott-Currywurst-Foodtruck und erfrischende Getränke sorgten für das leibliche Wohl der Gäste, die den Tag mit Gesprächen und Erinnerungen ausklingen ließen.



Mit ihrem Jubiläum blickt die Pflegeschule auf fünf Jahrzehnte engagierter Bildungsarbeit zurück und setzt zugleich neue Impulse in ihrer Pflegeausbildung.



Die Fliedner Pflegeschule wie auch die Fliedner Akademie und die Fliedner Werkstätten gehören seit Kurzem dem neuen Bildungszentrum der Stiftung an. „Auf diese Weise können wir unsere Angebote im Bildungsbereich bündeln und die Schule konzeptionell und inhaltlich weiterentwickeln“, so Christoph Gülicher. Neu hinzu kommt zum Beispiel die Einstiegsqualifizierung Pflege. „Mit diesem Angebot möchten wir jungen Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt eine Perspektive bieten und sie für den Pflegeberuf begeistern“.



Auszubildende können zum 1. April, 1. September oder 1. Oktober in eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft starten oder sich für eine einjährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz entscheiden, die jeweils am 1. Februar oder am 1. Juli beginnt. Gesucht werden außerdem engagierte Pflegepädagoginnen und -pädagogen, die ihr Wissen auf lebendige Weise an den Nachwuchs weitergeben möchten.



Weitere Informationen zu Ausbildungsangeboten und Einstiegsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Website der Theodor Fliedner Stiftung.

