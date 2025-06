Neue Leitung im Haus Bethesda in Ratingen

Das Haus Bethesda – Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz hat eine neue Leitung: Martin David hat kürzlich die Position des Einrichtungsleiters übernommen. Er folgt auf Gisela Neldner, die nach langjährigem Engagement in den Ruhestand gegangen ist. Christina Sommer übernimmt ihre nächste verantwortungsvolle Rolle als Pflegedienstleitung. Beide wurden am 18. Juni 2025 im Rahmen einer feierlichen Einführung als neue Leitung begrüßt.



Mit Martin David als Einrichtungsleiter und Christina Sommer als Pflegedienstleitung übernehmen zwei vertraute Gesichter die Verantwortung für das Haus Bethesda – Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in Ratingen. Beide sind seit 2007 im Haus Bethesda tätig und haben die Einrichtung zuletzt bereits in leitenden Funktionen mit großem Engagement geprägt.



Martin David hat seine neue Rolle als Einrichtungsleiter am 15. Januar 2025 angetreten und folgt damit auf Gisela Neldner, die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Er begann seine Laufbahn als Heilerziehungspfleger und qualifizierte sich nebenberuflich zum examinierten Altenpfleger weiter. Im August 2015 übernahm er die Teamleitung im Altbau und wurde drei Jahre später zum Pflegedienstleiter ernannt. „Das Haus Bethesda ist für mich nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern ein Ort, an dem ich mich beruflich und persönlich weiterentwickeln konnte und kann. Ich freue mich sehr darauf, nun in meiner neuen Funktion die Zukunft der Einrichtung aktiv mitzugestalten und die hohe Qualität der Betreuung weiterhin zu sichern“, so Martin David über seine neue Position.



Auch Christina Sommer ist eine langjährige und geschätzte Mitarbeiterin im Haus Bethesda. Sie schloss im Jahr 2011 ihre Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin erfolgreich ab. Es folgten zahlreiche Weiterbildungen, zum Beispiel zur Praxisanleiterin und Gerontopsychiatrischen Fachkraft. 2014 übernahm sie die Teamleitung im Pavillon. Von 2020 bis 2021 hat sie die Weiterbildung zur Pflegerischen Fachkraft absolviert und war die Stellvertretung von Martin David. Nun tritt sie als Pflegedienstleitung eine neue Schlüsselposition an.



Die Theodor Fliedner Stiftung freut sich, diese beiden wichtigen Positionen mit zwei engagierten und erfahrenen Fachkräften besetzen zu können und wünscht Martin David und Christina Sommer viel Erfolg und Freude mit ihren neuen Aufgaben.

(lifePR) (