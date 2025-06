Neue Einrichtungsleitung im Dorf am Hagebölling

Im Rahmen einer feierlichen Einführung wurde Monika Odrobina offiziell als neue Leiterin des Dorfs am Hagebölling begrüßt. Die erfahrene Pflegefach- und Führungskraft hatte die Position bereits zum 1. März 2025 übernommen. Ihre Vorgängerin, Cordula Wibbe, verabschiedet sich nach langjährigem Engagement im Laufe dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand.



Monika Odrobina bringt aus ihren früheren beruflichen Stationen umfassende Erfahrung aus der Pflegepraxis mit: Seit 2007 ist sie examinierte Altenpflegerin und hat sich unter anderem zur Hygienebeauftragten, Praxisanleiterin und Wundexpertin weitergebildet. Nachdem sie sich bewusst für den Weg in die Führungsebene entschieden hatte, war sie ab 2021 als Pflegedienstleitung aktiv. Parallel zur Berufstätigkeit absolvierte sie 2024 schließlich die Weiterbildung zur Einrichtungsleitung.



„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, mich in dieser neuen Rolle bei der Theodor Fliedner Stiftung einbringen zu dürfen“, sagt Monika Odrobina. „Ein zentrales Anliegen ist für mich die Prozessoptimierung im Sinne einer modernen Pflege – mit dem Ziel, eine Umgebung zu schaffen, in der sich sowohl unsere Bewohnerinnen und Bewohner als auch die Mitarbeitenden wohl und gut begleitet fühlen.“



Deshalb lege sie besonderen Wert auf eine transparente und vertrauensvolle Kommunikation. Auch damit will sie „Impulse setzen, um die Einrichtung langfristig als modernen, teamorientierten und attraktiven Arbeitsplatz zu positionieren – im Sinne aller, die hier leben und arbeiten“.



Die Theodor Fliedner Stiftung heißt Monika Odrobina herzlich willkommen und wünscht ihr für ihre neue Aufgabe im Dorf am Hagebölling viel Erfolg und Freude.

