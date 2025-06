Inklusiver Tennisunterricht für Beschäftigte der Fliedner-Werkstätten beim MTV Kahlenberg

Mit einem gemeinsamen Projekt fördern die Theodor Fliedner Stiftung und der MTV Kahlenberg mehr Teilhabe im Sport: Ab Mitte Juni trainieren Beschäftigte der Fliedner-Werkstätten regelmäßig auf dem MTV-Vereinsgelände in Mülheim an der Ruhr – begleitet von Trainerinnen und Trainern des Tennisvereins, die vom Sozialen Dienst der Werkstätten und dem Fliedner Bildungszentrum im Umgang mit Menschen mit Behinderung geschult wurden. Die Werkstatt-Beschäftigten sind nun eingeladen, sich für die Teilnahme anzumelden.



Im Vorfeld des Projektstarts fand im Vereinsheim des MTV Kahlenberg eine vorbereitende Schulung durch das Fliedner Bildungszentrum in Zusammenarbeit mit dem Sozialen Dienst der Fliedner Werkstätten statt. Teilgenommen haben die Trainerinnen und Trainer des MTV Kahlenberg sowie zwei Mitglieder des Vereinsvorstands. Ziel der Workshops war es, das Trainingspersonal für die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren und sie auf die besonderen Anforderungen des inklusiven Trainingsbetriebs vorzubereiten.



Die Trainerinnen und Trainer des MTV Kahlenberg setzten sich dabei mit verschiedenen Aspekten inklusiver Trainingsgestaltung auseinander. Unter anderem wurden Leichte Sprache als Kommunikationsform, der achtsame Umgang mit Nähe und Distanz beim Unterstützen von Bewegungsabläufen sowie der respektvolle Blick auf individuelle Fähigkeiten und Einschränkungen thematisiert. Darüber hinaus ging es um die Bedeutung einer offenen Haltung, das Schaffen einer Willkommenskultur und das Verständnis von Teilhabe – auch dann, wenn sie nicht aktiv auf dem Platz, sondern zum Beispiel nur durch Beobachten oder das Anwerfen von Bällen stattfindet.



„Unser Ziel ist es, Räume für echte Teilhabe zu schaffen, ganz unabhängig von individuellen Voraussetzungen“, sagt Johanna Malissek, Leitung des Sozialen Dienstes der Fliedner Werkstätten. „Das Tennistraining bietet dafür eine wunderbare Gelegenheit. Wir freuen uns sehr über die Offenheit und das Engagement des MTV Kahlenberg. Solche Kooperationen leben vom gegenseitigen Lernen. Wir sind gespannt auf die Erfahrungen, die unsere Beschäftigten auf dem Platz machen werden – und auch, was der Verein daraus für sich mitnehmen wird.“



Der reguläre Unterricht beginnt am Montag, 16. Juni 2025. Trainiert wird wochentags von 10:00 bis 12:00 Uhr auf dem MTV-Vereinsgelände in Mülheim an der Ruhr. Zum Auftakt ist ein erstes Kennenlernen geplant, bei dem sich die Teilnehmenden mit dem Gelände, den Trainerinnen und Trainern sowie dem Ablauf vertraut machen können. Im Anschluss erhalten bis zu zwölf Beschäftigte der Fliedner-Werkstätten über sechs Monate hinweg die Möglichkeit, an den Trainingseinheiten teilzunehmen. Der MTV Kahlenberg wird bei der finanziellen Planung unterstützt von der Sparkassenstiftung Mülheim an der Ruhr. Begleitet wird das Projekt durch den Sozialen Dienst der Fliedner Werkstätten.



Die Theodor Fliedner Stiftung freut sich über den Start des inklusiven Sportangebots und auf viele motivierte Teilnehmende. Das Projekt verbindet Bewegung mit Begegnung – und eröffnet neue Wege der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

