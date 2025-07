Friedensheim in Haan stellt neue Leiterinnen vor

Michaela Diana-Wegner ist die neue Einrichtungsleiterin im Friedensheim in Haan, neue Pflegedienstleiterin ist Janna Sohlow. Am vergangenen Donnerstag (10. Juli 2025) wurden die Beiden im Rahmen einer Einführungsveranstaltung offiziell vorgestellt.



Seit 15. Januar 2025 ist Michaela Diana-Wegner als Leiterin des Friedensheims in Haan tätig. Mit der Einrichtung, die sowohl alten als auch jungen Menschen mit Pflegebedarf ein Zuhause und Unterstützung im Leben bietet, ist sie bereits lange vertraut. Im Jahr 2014 schloss sie dort etwa ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft ab. Führungsqualitäten bewies sie seither in mehreren Funktionen, zuletzt als Pflegedienstleitung.



„Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, meine langjährige Erfahrung und mein Engagement ab sofort in dieser verantwortungsvollen Position einbringen zu dürfen“, so Diana-Wegner. „Mein Ziel ist es, die Qualität der Pflege zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner stetig zu verbessern. Deshalb werde ich einen besonderen Schwerpunkt meiner Arbeit auf die Förderung des gesamten Teams und dessen Kompetenzentwicklung legen“.



Auch Janna Sohlow verbinden zahlreiche Berufsjahre mit dem Haaner Friedensheim, dessen Pflegedienst sie nun hauptverantwortlich, statt wie bisher stellvertretend, leitet. Seit 2005 ist sie bereits für die Einrichtung aktiv. „Ich möchte die Pflegeleistungen der Einrichtung unter anderem durch vertrauensvollen und noch engeren Austausch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, ihren Angehörigen sowie den gesundheitsberuflichen Fachkräften stärken“, so Sohlow.



Die Theodor Fliedner Stiftung freut sich, zwei topqualifizierte und geschätzte Fachkräfte aus den eigenen Reihen in diese wichtigen Leitungspositionen zu berufen, und wünscht Michaela Diana-Wegner und Janna Sohlow viel Erfolg und Freude bei ihren neuen Aufgaben.

