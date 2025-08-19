Buntes Programm für Klein und Groß

Musik, Theater, Kunst und Leckereien: Darauf können sich Besucherinnen und Besucher beim Sommerfest des Fliednerdorfs in Mülheim freuen. Am Samstag, den 23. August 2025, stehen zahlreiche Highlights auf dem Programm.



In und um das Dorf der Theodor Fliedner Stiftung wird es bunt und feierlich. Am Samstag, 23. August 2025, findet von 11 bis 18 Uhr das jährliche Sommerfest mit einem abwechslungsreichen Programm für Kinder und Erwachsene statt. Mit der inklusiven Band „Spirit Steps“ und der Mitsing-Aktion von Hanna Wladarz können die Besucherinnen und Besucher Musik direkt aus dem Fliednerdorf erleben. Ergänzt wird das Programm durch mehrere Gastauftritte, die mit Tanz, Akrobatik, Theater und Musik unterhalten und begeistern. Darüber hinaus wird es zahlreiche Verkaufsstände geben mit einzigartigen Produkten, die von den Beschäftigten der Fliedner Werkstätten handgefertigt wurden, sowie anderem Kunsthandwerk. Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt: Neben Kaffee, frischen Kuchen und Waffeln gibt es Deftiges vom Grill, Reibekuchen und natürlich kühle Getränke zu genießen.



Das Sommerfest findet auf dem ganzen Gelände des Fliednerdorfs in Mülheim statt (von "Am Mühlenhof 150" über "Am Brunnen 11" bis hin zum "Schäferhäuschen 26").



Da die Parkplätze vor Ort begrenzt sind, stehen den Besucherinnen und Besuchern des Festes auch Stellflächen auf dem Parkplatz an der Mühlenbergheide 23 zur Verfügung. Mit dem eigens eingerichteten Shuttle-Service gelangen die dort parkenden Gäste bequem zum Fest und zurück zum Parkplatz. An der Mühlenbergheide starten die Shuttles zu jeder vollen Stunde sowie anschließend im 20-Minuten-Takt.



Alle sind herzlich eingeladen, mitzufeiern und das Fliednerdorf mitsamt seinem engagierten Team und seiner gelebten Vielfalt kennenzulernen.

