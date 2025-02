Zusatztermin: Für fünf Euro zu den legendären King’s Singers

Ein weiteres Geschenk macht die Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen den Bürger*innen der Stadt Essen aufgrund der überwältigenden Nachfrage: Noch einmal sind 1500 Musikbegeisterte zu einem zusätzlichen Konzert mit den legendärenund demam Sonntag, 06. April 2025, um 14:00 Uhr in der Philharmonie Essen eingeladen. Im Januar waren die Karten für den ersten Termin am selben Tag um 17:00 Uhr bereits nach einer halben Stunde ausverkauft. Daher haben Intendantin Marie Babette Nierenz und Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Essen, sich entschlossen, einen zweiten Termin zu ermöglichen. Die Karten für dieses Konzert sind ab dem 18. Februar 2025 ab 10:00 Uhr gegen eine Schutzgebühr von € 5,00 über die Seite www.sparkasse-essen.de/... erhältlich. Mit dem Erlös wird das Education-Programm der Philharmonie Essen für Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt. Zum Konzert sind erneut auch 100 Kinder und Jugendliche aus von Kinderarmut besonders betroffenen Stadtbezirken eingeladen.Auf dem Programm steht eine spritzige Auswahl bezaubernder Musik aus zahlreichen Disney-Filmen, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen, darunter „Mary Poppins“, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, „The Aristocats“, „Das Dschungelbuch“ und „Die Eiskönigin“. Zum 100-jährigen Jubiläum der Walt Disney Company lässt das WDR Funkhausorchester gemeinsam mit dem sechsköpfigen A-cappella-Ensemble The King’s Singers noch einmal zahlreiche wunderbare Disney-Momente Revue passieren.Weitere Informationen unter www.sparkasse-essen.de/stadtgeschenk