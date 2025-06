Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: Richard Wagners „Parsifal“

Versuchung, Verführung, Religion und Erlösung – mit diesen Themen setzte sich Richard Wagner in seinem Bühnenweihfestspiel „“ auseinander. Das Aalto Musiktheater zeigt Roland Schwabs eindrucksvolle Inszenierung amzum letzten Mal in dieser Spielzeit. Die Handlung von Wagners letztem Musikdrama bewegt sich in einer Welt der Mythen, Sagen und Legenden: Ritter schützen den heiligen Gral. König Amfortas leidet an einer unheilbaren Wunde, zugefügt mit dem heiligen Speer durch den von der Gralsgemeinschaft verwiesenen Klingsor. Gurnemanz weiß, was Amfortas heilen würde: ein reiner Tor, der durch das Fühlen von Mitleid wissend wird. Ein Unbekannter – von dem man hofft, er sei der Erlöser – erscheint. Durch Kundry erkennt Parsifal, dass er Amfortas erlösen und neuer Herrscher der Gemeinschaft werden muss. Er macht sich auf eine Odyssee zu den Gralsrittern, die seine Rückkehr bereits sehnlichst erwarten. Zu erleben sind Robert Watson als Parsifal, Bettina Ranch als Kundry, Sebastian Pilgrim als Gurnemanz, Heiko Trinsinger als Amfortas und Almas Svilpa als Klingsor. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti(€ 28,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de