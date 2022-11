Wunschbaum im Aalto-Theater erfüllt Kinderwünsche

Gemeinsame Aktion mit dem Diakoniewerk Essen startet am 18. November 2022

Für Kinder ist Weihnachten ein wunderbares Fest – und Geschenke gehören natürlich dazu. Vielen Eltern, deren finanzielle Mittel nur für das Nötigste reichen, fällt es allerdings schwer, die Wünsche ihrer Kleinen zu erfüllen. Das Aalto-Theater stellt daher in dieser Vorweihnachtszeit wieder einen Wunschbaum auf, der viele Kinderaugen zum Leuchten bringen wird. Ab Freitag, 18. November 2022 steht der geschmückte Baum im Foyer bereit: Wie in den vergangenen Jahren haben Kinder, die mit ihren Familien in Essen eine Zuflucht gefunden haben, ihre Wünsche daran aufgehängt. Gemeinsam mit dem Diakoniewerk Essen möchte das Aalto-Theater diese Herzenswünsche gerne erfüllen und bittet das Publikum um Hilfe: Die Zuschauer*innen sind aufgerufen, bei ihren Vorstellungsbesuchen einen oder mehrere dieser Weihnachtswünsche vom Baum zu nehmen und zu erfüllen.



Die Geschenke sollten nicht teurer als 30 Euro sein und die Maße von 50cm x 50cm x 30cm nicht überschreiten. Bis zum 18. Dezember 2022 (4. Advent) können die verpackten Geschenke dann an der Bühnenpforte des Aalto-Theaters (Straßenbahnhaltestelle „Aalto-Theater“) abgegeben oder per Post ans Aalto-Theater, Stichwort „Wunschbaumaktion“, Opernplatz 10, in 45128 Essen gesendet werden. Die Übergabe der Päckchen erfolgt in den Tagen vor Heiligabend.



Bereits zum sechsten Mal wird der Wunschbaum im Foyer des Aalto-Theaters aufgestellt. Beim Publikum kam die Aktion stets gut an, so dass am Ende alle Wünsche der Kinder erfüllt werden konnten.



Das Aalto-Theater und das Diakoniewerk Essen bedanken sich schon jetzt ganz herzlich für die Unterstützung!