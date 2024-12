Wunschbaum im Aalto-Theater: 173 Kinder freuen sich über Geschenke des Publikums

Weihnachtliche Bescherung für 173 Kinder in Essen: Zum Abschluss der diesjährigen Wunschbaum-Aktion im Aalto-Theater konnten die Kulturvermittlerinnen Marie-Helen Joël, Sandra Paulkowsky und Viola Michalski die festlich verpackten Geschenke jetzt an das Diakoniewerk Essen und die Organisation PlanB übergeben. Von den beiden Kooperationspartnern werden die Pakete weiter verteilt. Seit dem 15. November hatten Besucher*innen des Aalto-Theaters die Möglichkeit, die Wunschkarten vom Weihnachtsbaum im Foyer zu nehmen und die darin aufgeführten Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu erfüllen. Wie in den vergangenen Jahren haben Kinder, die mit ihren Familien in Essen eine Zuflucht gefunden haben, zuvor ihre Wünsche am Baum aufgehängt.

