Wiener Philharmoniker kommen mit Klaus Mäkelä nach Essen

Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 6 a-Moll am Ort ihrer Uraufführung, gespielt von den legendärenunter der Leitung des finnischen Shootingstars: Bei diesem Konzert am Donnerstag, 19. Dezember 2024, um(19:30 Uhr Einführung) bleiben keine Wünsche offen. Entsprechend ist dieser Konzerthöhepunkt nahezu ausverkauft, es gibt nur noch wenige Restkarten. Klaus Mäkelä ist in dieser Spielzeit Porträtkünstler der Philharmonie Essen. Nachdem er im September mit dem Royal Concertgebouw Orchestra zu erleben war, ist er nun mit einem weiteren Spitzenklangkörper zu Gast, von dem er schwärmt: „Die Wiener Philharmoniker sind eines der ganz wenigen verbliebenen authentischen Mahler-Orchester. Die Sinfonie Nr. 6 ist eines meiner Lieblingsstücke, ich habe sie schon häufig dirigiert."Der Dirigent Klaus Mäkelä, 1996 in Helsinki geboren, begann schon mit zwölf Jahren bei der Pädagogen-Legende Jorma Panula zu studieren. Über das Helsinki Philharmonic führt ihn der Weg bald zum Oslo Philharmonic, das er seit 2020 leitet. Seit 2021 amtiert er als Musikdirektor beim Orchestre de Paris. 2022 gab das Royal Concertgebouw Orchestra bekannt, dass Mäkelä 2027 die Position des Chefdirigenten antritt und bis dahin bereits eine enge Zusammenarbeit als Artistic Partner unterhält. Und 2027 tritt er auch noch an die Spitze des Chicago Symphony Orchestra. Klaus Mäkelä gastiert bei vielen Spitzenklangkörpern, darunter das New York Philharmonic, die Berliner und die Münchner Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, die Wiener Symphoniker und das Cleveland Orchestra.