Wiederaufnahme von Bellinis Oper „Norma“ am Aalto-Theater

Mitgelangdie Vollendung der Belcanto-Oper – das perfekte Zusammenspiel von virtuoser Gesangskunst, melodischer Erfindungskraft und dramatischer Handlung. Nun kehrt die Perle des italienischen Opernrepertoires in der Inszenierung von Tobias Hoheisel und Imogen Kogge auf den Spielplan des Aalto-Musiktheaters zurück. Nach der Wiederaufnahme amim Aalto-Theater folgen zwei weitere Vorstellungen am 2. April und 14. Mai. In der Titelrolle feiert die aus Gran Canaria stammende Sopranistin Yolanda Auyanet ihr Debüt am Aalto-Musiktheater, nachdem sie in dieser Partie erst in der vergangenen Spielzeit an der Semperoper Dresden glänzen konnte. Zudem darf man sich auf ein Rollendebüt von Aalto-Ensemblemitglied Carlos Cardoso freuen: Der Tenor wird erstmals als Pollione zu erleben sein. Die weiteren Partien übernehmen Bettina Ranch (Adalgisa), Almas Svilpa (Oroveso), Heejin Kim (Clotilda) und Albrecht Kludszuweit (Flavio). Die Musikalische Leitung hat Giuliano Carella.Der Stoff von Bellinis „Norma“ geht auf die gleichnamige Tragödie des französischen Autors Alexandre Soumet zurück: Das von den Römern besetzte Gallien bereitet sich auf einen Vergeltungsschlag vor und wartet auf ein göttliches Zeichen. Die Druidin und Oberpriesterin Norma befindet sich in einem Zwiespalt. Sie, die an ein Keuschheitsgelübde gebunden ist, führt ein geheimes Doppelleben: Norma hat mit dem Römer Pollione zwei Kinder, die sie vor der Welt versteckt hält. Pollione aber hat sich bereits von ihr abgewandt und sich in die junge Novizin Adalgisa verliebt. Einer antiken Heldin gleich sinnt Norma auf Rache.(€ 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e. V.