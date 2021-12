Weihnachtskonzert mit Sängerinnen des Aalto-Opernchores

Unter dem Titelgestaltet das Essener Frauenconsort ein weihnachtliches Chorkonzert amim Foyer des Aalto-Theaters. Die Freude am Schöngesang, am Zusammenklang und am lustvollen gemeinsamen Musizieren führte vor drei Jahren zur Gründung des Ensembles, das größtenteils aus Sängerinnen des Aalto-Opernchores besteht. Am Nikolaustag ist die Gesangsformation nun mit zwei bemerkenswerten weihnachtlichen Chorwerken des 20. Jahrhunderts zu erleben: Zunächst erklingtfür diesen Abend titelgebender elfteiliger Zyklus „A Ceremony of Carols“, bevor„Dancing Day“ mit Arrangements traditioneller Christmas Carols zur Aufführung kommt. Begleitet wird das Essener Frauenconsort von der. Die musikalische Leitung hat(€ 16,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de Der Besuch des Konzertes ist nur für nachweislich vollständig Geimpfte oder Genesene möglich (2G-Regel). Diese Regelung gilt für alle Personen ab 16 Jahren. Auf Nachfrage ist zudem ein Lichtbildausweis oder ein vergleichbares amtliches Ausweispapier vorzulegen. Das Tragen einer medizinischen Maske ist auch während der Veranstaltung am Sitzplatz notwendig.