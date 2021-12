Weihnachtliches Konzert mit dem Philharmonischen Chor Essen

Der einzigartige Klang englischer Chormusik ist am vierten Advent in Essen zu erleben: Unter dem Titelgibt deramgleich zwei aufeinanderfolgende Konzerte in der Kirchein Essen-Holsterhausen, Holbeinstr. 16. Umund umkommen unter der Leitung vonso beeindruckende Gesänge wie „In the black midwinter“, „The first Nowell“, „Ding Dong! Merrily on high“, „Hark! The herald Angels sing“ oder „In dulci jubilo“ zur Aufführung. Begleitet wird der Chor vom vierköpfigen Blechbläser-Ensemble Kallared sowie von Christopher Brauckmann an der Orgel. Als Gesangssolistin ist die Mezzosopranistin Vera Fisilier zu Gast.Einlassbedingungen: Der Besuch des Konzerts ist unter 2G-Bedingungen möglich, Besucher*innen müssen also entweder geimpft oder genesen sein und sich entsprechend beim Veranstaltungsbesuch ausweisen können. Einlass jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn.