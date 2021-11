"Web Web" mit Majid Bekkas im Grillo-Theater

Im Rahmen der Reihe „Jazz in Essen“ kommt ameine echte All-Star-Band ins Grillo-Theater: Die vier Musiker Roberto Di Gioia (Klavier, Fender Rhodes), Tony Lakatos (Tenor-, Sopransax), Christian von Kaphengst (Bass) und Peter Gall (Schlagzeug) vonzählen zu den erfahrensten und meistgefragten Instrumentalisten hierzulande, die schon mit allen namhaften Jazz- und Pop-Größen gespielt haben. „Zusammen wollten sie eigentlich ein ungeschliffenes, weitgehend improvisiertes Album einspielen“, so Berthold Klostermann, der als Künstlerischer Leiter die Bands und Solist*innen für die Reihe „Jazz in Essen“ aussucht, „und ihr Label sollte verbreiten, es handele sich um verschollene Aufnahmen einer obskuren Band aus den 1970er Jahren.“ Dabei habe sich dann aber das Problem ergeben, dass sie nicht hätten live auftreten und auch keine weiteren Platten hätten machen können. „Zum Glück haben sie es sich anders überlegt“, so Klostermann, „denn jetzt können wir sie dabei erleben, wie sie auf der Bühne in ihrer Musik aufgehen, sich darin verlieren, sie einfach geschehen lassen, ganz nach der Maxime ‚Improvisation geht vor Perfektion‘.“Als idealen Gast für ihrenhaben sich „Web Web“ den marokkanischen Gnawa-Musikermit ins Boot geholt. Er verleiht ihrem hypnotisch treibenden, trancehaften Sound mit seiner Stimme, seiner Gimbri, einer 1-1,5 Meter langen dreisaitigen Kastenhalslaute, sowie dem traditionellen Schlaginstrument Qarqaba einen spirituellen Sufi-Touch.Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, der Eintritt kostet € 22,00 | 17,00.