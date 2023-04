Er ist ein Meister der Orgel, ein herausragender Dirigent und Komponist: Der Britebegeistert sein Publikum weltweit mit Klassik und Jazz, Beethoven und Bernstein. Zunächst als Organist in Residence an der Bridgewater Hall in Manchester erfolgreich, machte er sich danach von 2014 bis 2020 als Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters einen Namen. Seitdem konzentriert sich Wayne Marshall wieder vermehrt auf solistische Projekte. Zu erleben ist der Organist nun mit einem Solo-Konzert amin derund beschließt damit die Orgelreihe in dieser Spielzeit. In seinem Programm umrahmt er Orgel-Werke wie die Bach-Hommage „Toccata und Fuge“ des kanadischen Komponisten, die „Deuxième Symphonie“ vonoder auch die „Pastorale“ vonmit zwei eigenen Improvisationen. Den Einstieg in sein Konzert vollführt Wayne Marshall mit seinem Werk „Hommage à Lenny“, was sich an der Musik Leonard Bernsteins orientiert. Den Abschluss findet sein Programm in einer Improvisation über Themen von Beethoven.(€ 25,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de