Violinistin Patricia Kopatchinskaja zu Gast bei den Essener Philharmonikern

Die Violinistinist im Rahmen deszu Gast im Sinfoniekonzert IV der: Aminterpretiert die aktuelle Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen im Alfried Krupp Saal den Solopart im Violinkonzert des italienischen Komponisten, das hiermit zur Uraufführung kommt. Das Werk trägt den Titel „Not alone we fly“, der sich auf ein Gedicht der Amerikanerin Emily Dickinson beruft. Aureliano Cattaneo hatte bereits 2018 ein Stück im Auftrag von Patricia Kopatchinskaja geschrieben. „Nach der positiven Erfahrung unserer Zusammenarbeit hat mich Patricia gebeten, ein Konzert für sie zu schreiben“, erzählt der Komponist. „Darüber habe ich mich sehr gefreut! Ich bewundere ihre Art zu spielen, ihre schier unendlichen Nuancen der Klangfarben. Ich kann zwar sagen, dass ich dieses Werk für sie maßgeschneidert habe, aber ich bin sicher, dass sie in der Lage sein wird, noch weiter zu fliegen.“ Auch das weitere Programm des Abends steht ganz im Zeichen der italienischen Musikmoderne.„Piccola musica notturna“, ein pantomimischer Tanz für Orchester nach dem Gedicht „Noche de Verano“ („Sommernacht“) von Manuel Machado, eröffnet zunächst mystisch und verträumt, dann expressiv-klangmalerisch den Abend. Dallapiccola-Schülerbeschreibt mit seinen „Requies“ die Suche nach einer Melodie. Seine Komposition mit dem Titel „Formazioni“ hinterfragt die klassische Ordnung des Orchesterapparates und verspricht durch eine neue „Orchesterarchitektur“ ungewohnte Klangeindrücke. Die musikalische Leitung hatUm 19:00 Uhr findet eine Konzerteinführung mit Günter Steinke, Aureliano Cattaneo und Patricia Kopatchinskaja statt.(€ 17,00-41,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de