Die Violinistin Janine Jansen zählt zu den großen Geigenvirtuosinnen unserer Zeit. Die Niederländerin gehört seit langem zu den großen internationalen Klassikstars, mit zahlreihen Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem New York Philharmonic oder dem London Symphony Orchestra musiziert sie seit vielen Jahren regelmäßig. Gemeinsam mit dem preisgekrönten Pianisten Denis Kozhukhin ist sie amin derzu erleben. Das Duo interpretiert Werke der Romantik. So stehen zunächst die Sonaten für Violine und Klavier Nr. 1 G-Dur, op. 78 („Regenlied-Sonate") und Nr. 2 A-Dur, op. 100 („Thuner Sonate") vonauf dem Programm. Im Weiteren erklingen dann nebenspieltechnisch enorm anspruchsvoller Duo-Komposition „Thème et variations" die Sonate für Violine und Klavier, FP 119 vonsowie die Sonate G-Dur für Violine und Klavier von, mit der dieser sein ansehnliches Schaffen für diese Besetzung krönte. Das Duo Jansen-Kozhukhin ist bereits seit einigen Jahren ist sehr erfolgreich. Denn aus ihrer Musik spricht immer etwas Existenzielles, eine besondere emotionale Spannung. Das macht dieses Duo letztlich so unverwechselbar und lässt unvergessliche Momente entstehen.