Verdis große Chor-Oper „Macbeth“ eröffnet Saison am Aalto Musiktheater

Das Aalto Musiktheater eröffnet die neue Spielzeit 2023/2024 mitmeisterhafter Choroper: Die erste von Intendantin Dr. Merle Fahrholz geplante Neuproduktion feiert amPremiere im Aalto-Theater. Am Pult der Essener Philharmoniker gibt der neue Generalmusikdirektorseinen Einstand. Erstmals am Aalto Musiktheater inszenieren wird: Die junge Regisseurin arbeitet in Brüssel erfolgreich mit der Needcompany in allen Bereichen der performativen Künste. Zuletzt entstand die Meta-Oper „AMOPERA“ als Produktion mit dem Klangforum Wien, 2023 folgen Arbeiten beim Festival „ImPulsTanz“ und an der Wiener Staatsoper. In der Spielzeit 2022/2023 verantwortete Emily Hehl die Inszenierung von Benjamin Brittens Oper „Curlew River“ an den Landesbühnen Sachsen.In einer der wohl bekanntesten Tragödien Shakespeares und in Verdis Oper prophezeien Hexen Macbeth eine ruhmreiche Zukunft: Er werde König von Schottland. Lady Macbeth ist von der Aussicht auf Macht und Herrschaft wie elektrisiert. Sie drängt ihren Mann, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – auch, wenn dafür Blut vergossen werden muss. Die Geschichte des Ehepaars, dessen Beziehung nicht durch Liebe, sondern durch Machtbesessenheit angetrieben wird, endet fatal. Macbeth und seine Lady werden auf unterschiedliche Weise von der auf sich geladenen Schuld heimgesucht.Für Verdis facettenreiches Nachtstück „Macbeth“ hat Emily Hehl einen performativen, sich über ausdrucksstarke Bilder erzählenden Zugriff gewählt, der nach dem Umgang mit Schuld und Tod sowie Angst als handlungstreibende Kraft fragt.(Bühne, Kostüme), der schon mehrfach am Aalto-Theater zu Gast war, und(Kostüme) setzen bei ihrer Ausstattung auf Klarheit und Licht, denn nicht die Dunkelheit fürchten Macbeth und seine Lady am meisten, sondern das Erwachen und den Tag.Für die Essener „Macbeth“-Inszenierung, der die musikalische Fassung von 1865 inklusive Ballettmusik zugrunde liegt, kooperiert zudem das Aalto Musiktheater mit dem Aalto Ballett Essen, so dass Tanz, Musik und Szene eine veritable Einheit bilden können. Die Choreografien u. a. für die Tänzerinnen der Essener Ballett-Compagnie entwickeln die jungen, italienischen Choreografinnen Agata und Teodora Castellucci des Tanz- und Performance-Kollektivs Dewey Dell. Als Gastsolist konnte Massimo Cavaletti gewonnen werden, der regelmäßig an der Metropolitan Opera New York, der Mailänder Scala und dem Opernhaus Zürich auftritt und nun hier in Essen sein Rollendebüt als Macbeth geben wird. In den weiteren Partien kann das Publikum einen Großteil der neuen Ensemblemitglieder kennenlernen, wie Astrik Khanamiryan als Lady Macbeth, die ebenfalls mit dieser Partie debütieren wird, und Sebastian Pilgrim als Banco.Andrea Sanguineti/Wolfram-Maria Märtig |Emily HehlAgata und Teodora Castellucci (Dewey Dell)Frank Philipp Schlößmann |Emma HoffmannFranck Evin |Klaas-Jan de Groot |Patricia KnebelMassimo Cavalletti |Sebastian Pilgrim/Almas Svilpa |Astrik KhanamiryanMarie-Helen Joël |Alejandro del AngelGeorge Vîrban |Andreas BaronnerSoyoon Lee, Subin Park, Yancheng Chen (alle Opernstudio NRW)Hyeong Joon Ha/Michael Kunze |Renate Henze |KinderstatisterieLarissa Machado/Julia Schalitz; Anna Maria Papaicovou/Sena Shirae;Ekaterina Mamrenko/Marie Van CauwenberghOpernchor des Aalto-Theaters, Statisterie des Aalto-Theaters, Essener PhilharmonikerSonntag, 3. September 2023, 18:00 Uhr, Aalto-Theater16., 20., 29. September; 21., 27. Oktober; 5., 12., 16. November; 14. Dezember 2023Sonntag, 27. August 2023, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 1. September 2023, 16:30 Uhr, Aalto-CafeteriaMontag, 18. September 2023, Aalto-TheaterDas neue Format „Blaue Stunde“ fasst kleinformatige, vielgestaltige, besondere Abende außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne zusammen. Jeweils montags werden an sechs ausgewählten Terminen in der Spielzeit die großen Musiktheaterpremieren künstlerisch reflektiert – Besetzung, Inhalt und Gestaltung sind dabei jeweils unterschiedlich und beziehen sich in kreativer Auseinandersetzung auf die Themen der Premieren.Samstag, 21. Oktober 2023, im Anschluss an die Vorstellung in der Aalto-Cafeteriajeweils45 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter Tel. 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de