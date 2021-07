Verdis "Rigoletto" kehrt auf die Bühne des Aalto-Theaters zurück

„La donna è mobile qual piuma al vento“ – „O wie so trügerisch sind Weiberherzen“: Fast jeder kennt die berühmte Arie des Herzogs aus Giuseppe Verdis „Rigoletto“. Amkehrt die beliebte Oper in einer semikonzertanten Fassung auf die Bühne des Aalto-Theaters zurück. Weitere Vorstellungen folgen am. „Der König amüsiert sich“ – so lautet der Titel der Vorlage zu Verdis „Rigoletto“. In der Oper ist es dann aber kein König mehr, sondern es sind zwei Männer, die sich amüsieren, und zwar auf Kosten anderer: der Herzog von Mantua und sein Hofnarr Rigoletto. Während der Herzog seinen Frauenverschleiß wider moralischer Grundsätze überschäumen lässt, macht sich Rigoletto über die Männer der Auserwählten lustig. Zu Hause mimt er den liebenden Vater, der seiner Tochter Gilda die Außenwelt jedoch beinahe gänzlich verwehrt – nicht mal seinen Namen kennt sie. Es kommt, wie es kommen muss: Gilda und der Herzog verlieben sich ineinander, die Doppelexistenz Rigolettos erhält Brüche. Rache schwörend setzt er ein gewaltiges Drama in Gang, das ihm schließlich selbst zum Verhängnis wird. – Als Rigoletto ist der junge russische Bariton Ivan Krutikov zu erleben, die Rolle des Herzogs von Mantua übernimmt der der mexikanische Tenor Fabián Lara. Ihr Rollendebüt als Gilda gibt die serbische Sopranistin Tamara Banješević, die bis zur Spielzeit 2020/2021 Ensemblemitglied am Aalto-Theater war und dabei unter anderem als Euridice in Glucks „Orfeo ed Euridice“ und als Fiordiligi in Mozarts „Così fan tutte“ begeistern konnte. Erstmals am Pult der Essener Philharmoniker stehen wird die junge Dirigentin Tianyi Lu, die im vergangenen Jahr gleich zwei wichtige Wettbewerbe gewinnen konnte: den internationalen Sir Georg Solti Dirigentenwettbewerbs sowie die International Conducting Competition „Guido Cantelli“ in Italien.Ein Einführungsvortrag findet jeweils 30 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer statt.